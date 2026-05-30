اننت ناگ: امرناتھ یاترا 2026 کی تیاریوں کا جائزہ، ڈویژنل کمشنر کشمیر کی اعلیٰ سطح کی میٹنگ
Published : May 30, 2026 at 7:00 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): ڈویژنل کمشنر کشمیر نے آئندہ منعقد ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا 2026 کے پُرامن اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔
میٹنگ میں سینئر سول و پولیس افسران، مختلف محکموں کے نمائندگان اور یاترا سے وابستہ اضلاع کی انتظامیہ نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران یاترا کے راستوں پر بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے، زائرین کے لیے مناسب سہولیات کی فراہمی، سیکورٹی انتظامات کو مؤثر بنانے، ٹریفک مینجمنٹ، صحت کی سہولیات، صفائی ستھرائی، بجلی و پانی کی فراہمی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقعے پر ڈپٹی کمشنر اننت ناگ، ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تیاریوں اور جاری سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ پیش کی۔ انہوں نے رہائش، صفائی، طبی سہولیات اور مختلف محکموں کے درمیان تال میل کے اقدامات پر روشنی ڈالی تاکہ یاترا کو بغیر کسی رکاوٹ کے کامیابی سے مکمل کیا جا سکے۔
ڈویژنل کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر تال میل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ہدایت دی کہ یاترا کے آغاز سے قبل تمام زیر التواء کام مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ زائرین کو محفوظ، آرام دہ اور سہل سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ وہ گپھا کے درشن بخوبی انجام دے سکیں۔
اجلاس میں شریک افسران نے یقین دلایا کہ تمام ضروری اقدامات ترجیحی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں اور یاترا کی تیاریوں کا کام طے شدہ منصوبے کے مطابق جاری ہے۔
