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ڈویژنل کمشنر جموں نے سکیورٹی فورسز کیلئے اراضی منتقلی کے کیسز مقررہ مدت میں نمٹانے کی ہدایت دی
اجلاس میں بی ایس ایف کی مزید پانچ بٹالینز کے قیام کیلئے موزوں سرکاری اراضی کی نشاندہی سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
Published : November 5, 2026 at 10:36 PM IST
جموں: ڈویژنل کمشنر جموں، وکاس کنڈل نے آج جموں خطے میں بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) سے متعلق اراضی کے حصول اور منتقلی کے زیر التوا معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس کے دوران ڈویژنل کمشنر نے بی ایس ایف کمپنیوں کی تعیناتی کے لیے جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے اراضی کے حصول کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جموں، کٹھوعہ، ادھم پور اور ریاسی اضلاع میں بی ایس ایف کی مزید پانچ بٹالینوں کے قیام کے لیے موزوں سرکاری اراضی کی نشاندہی سے متعلق امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اجلاس میں سرحدی علاقوں میں بارڈر آؤٹ پوسٹ کے قیام، مجوزہ 135 فٹ سرحدی باڑ کی تعمیر، اور سی آر پی ایف سمیت دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کو سرکاری اراضی کی منتقلی اور حصول سے متعلق زیر التوا معاملات بھی زیر بحث آئے۔ اس موقعے پر آئی جی بی ایس ایف نے مختلف اضلاع میں اراضی کے حصول اور منتقلی سے متعلق کیسوں کی تفصیلی صورت حال پیش کی، جب کہ متعلقہ ڈپٹی کمشنروں نے انفرادی معاملات کی تازہ پیش رفت اور ان کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں ڈویژنل کمشنر کو آگاہ کیا۔
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ڈویژنل کمشنر وکاس کنڈل نے زیر التوا معاملات کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی کہ تمام کیسوں کا الگ الگ جائزہ لے کر انہیں مقررہ مدت کے اندر نمٹانے کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید ہدایت دی کہ جہاں ضرورت ہو، وہاں ضلعی انتظامیہ اور سکیورٹی فورسز کے نمائندے مشترکہ طور پر موقع کا دورہ کرکے نشاندہی کی گئی اراضی کی زمینی سطح پر تصدیق کریں، تاکہ کسی بھی قسم کے اختلاف یا مقام سے متعلق مسائل کو بروقت حل کیا جاسکے۔
ڈپٹی کمشنروں سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں ان معاملات کی ذاتی طور پر نگرانی کریں اور متعلقہ محکموں و سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل قائم کرکے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے فعال اقدامات اٹھائیں۔ ڈویژنل کمشنر نے اراضی کے حصول اور منتقلی کے عمل میں تیزی لانے کے لیے مختلف محکموں کے درمیان قریبی تال میل، ضروری دستاویزات کی بروقت فراہمی، اور انتظامی و قانونی پیچیدگیوں کو دور کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
اجلاس میں آئی جی بی ایس ایف جموں اور آئی جی سی آر پی ایف جموں نے ذاتی طور پر شرکت کی، جبکہ جموں ڈویژن کے ڈپٹی کمشنروں اور سینئر سپرنٹنڈنٹس آف پولیس نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شمولیت اختیار کی۔
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