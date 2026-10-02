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ایل پی یو میں ہنگامہ آرائی ، ڈوڈہ اور جموں سے دو طلبہ گرفتار، تیسرے کی تلاش جاری
پنجاب پولیس نے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔
Published : October 2, 2026 at 10:14 PM IST
جموں:(اشرف گنائی) پنجاب کے پھگواڑہ میں واقع لولئی پروفیشنل یونیورسٹی (ایل پی یو) میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ اور تشدد کے معاملے میں پنجاب پولیس نے جموں و کشمیر پولیس کے تعاون سے دو افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد میں ڈوڈہ کے کوٹی گاؤں کے رہائشی اور ایل پی یو کا طالب علم ساحل سنگھ جبکہ جموں کے پونی چک علاقے سے انترکش شامل ہیں ۔
یہ کارروائی 27 اور 28 ستمبر کو یونیورسٹی کیمپس میں ہونے والے پرتشدد احتجاج کے چند روز بعد کی گئی ہے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے مبینہ طور پر یونیورسٹی کی املاک کو نقصان پہنچایا، پولیس کی گاڑیوں کو نذر آتش کیا اور کئی مقامات پر توڑ پھوڑ کی تھی ۔
پنجاب پولیس نے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ پولیس کو چار طلبہ کے مبینہ طور پر تشدد میں ملوث ہونے کا شبہ ہے، جن میں مہاراشٹر کا ایک طالب علم بھی شامل بتایا جاتا ہے ۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ تیسرے طالب علم فرحت دیو کی گرفتاری کے لیے بھی تلاش جاری ہے۔ فرحت، جو مبینہ طور پر کشتواڑ کا رہائشی اور ایل پی یو کا طالب علم ہے۔ فرحت کے بارے میں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ وہ پھگواڑہ سے فرار ہو کر ڈوڈہ میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر چھپا ہوا ہے۔ تاہم پولیس ٹیم کے پہنچنے سے قبل ہی وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ اس کے بعد پولیس نے اس کی تلاش مزید تیز کر دی ہے ۔
ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی متعدد ویڈیوز میں فرحت دیو، ساحل سنگھ اور انترکش کو 27 اور 28 ستمبر کے احتجاج کے دوران مبینہ طور پر تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث دکھایا گیا ہے۔ تاہم فرحت دیو نے اس سے قبل سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے خود کو توڑ پھوڑ سے الگ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ گردش کرنے والی ویڈیوز مکمل سیاق و سباق پیش نہیں کرتیں۔ ایل پی یو میں کشیدگی 26 اور 27 ستمبر کی درمیانی شب گرلز ہاسٹل-3 کے قریب اس وقت شروع ہوئی جب ریڈٹ پر ایک غیر مصدقہ پوسٹ سامنے آئی، جس میں ایک طالبہ کے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کے بعد خودکشی کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔
اس دعوے کے بعد طلبہ نے ابتدا میں احتجاج کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ سے وضاحت اور جواب طلب کیا، تاہم صورتحال بعد میں پرتشدد ہوگئی۔ اطلاعات کے مطابق دو ہزار سے زائد طلبہ نے دہلی-امرتسر قومی شاہراہ (NH-44) کو تقریباً 15 گھنٹے تک بند رکھا۔ احتجاج کے دوران یونیورسٹی کی املاک کو نقصان پہنچانے، کھڑکیوں کے شیشے توڑنے، یونی مال میں دکانوں میں مبینہ لوٹ مار، سی سی ٹی وی کیمروں کو نقصان پہنچانے اور پولیس کی دو گاڑیوں کو آگ لگانے کے واقعات پیش آئے۔
شدید پتھراؤ کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکاروں اور صحافیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں ۔ دوسری جانب ایل پی یو انتظامیہ نے طالبہ کے ریپ اور خودکشی سے متعلق دعوے کو جھوٹا اور من گھڑت افواہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ افواہیں یونیورسٹی میں بدامنی پیدا کرنے اور ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے پھیلائی گئیں۔