ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلعی ووشو چیمپئن شپ 2026 کا اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں کامیاب انعقاد
ووشو کھلاڑیوں نے بھرپور جذبے کے ساتھ حصہ لیا، ضلع میں کھیلوں کے فروغ اور نئے ٹیلنٹ کی تلاش کےلیے اہم پلیٹ فارم فراہم ہوا۔
Published : September 14, 2026 at 4:20 PM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں نوجوانوں میں کھیلوں کے رجحان کو فروغ دینے اور ووشو کے میدان میں ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کرنے کے مقصد سے 'ضلعی ووشو چیمپئن شپ 2026' کا انعقاد اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ میں کیا گیا، جو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔
اس چیمپئن شپ کا اہتمام ڈسٹرکٹ ووشو ایسوسی ایشن اننت ناگ کی جانب سے ایف ایس ایل ڈی پرائیویٹ لمیٹیڈ (FSLD Private Limited) کے اشتراک سے کیا گیا تھا، جب کہ ایف ایس ایل ڈی فائٹرس کلب (FSLD Fighters Club) نے اس ایونٹ میں ٹریننگ پارٹنر کا کردار ادا کیا۔ یہ چیمپئن شپ جموں و کشمیر اسٹیٹ اسپورٹس کونسل اور وزارتِ امورِ نوجوانان و کھیل سے الحاق شدہ تھی۔
کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی
چیمپئن شپ میں ضلع اننت ناگ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان ووشو کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور مختلف مقابلوں میں اپنی کھیل کی مہارت، جسمانی فٹنس، تکنیکی صلاحیت اور مسابقتی جذبے کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کی۔
نوجوانوں کو کھیلوں کے میدان سے جوڑنا وقت کی ضرورت
اس موقع پر کوچز اور منتظمین نے کھلاڑیوں کے جذبے، محنت اور کھیل سے لگن کو سراہتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو کھیلوں کے میدان سے جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ضلعی سطح کے مقابلے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور بڑے مقابلوں کے لیے خود کو تیار کرنے کا قیمتی موقع فراہم کرتے ہیں۔
منتظمین کے مطابق ضلعی سطح پر منعقد ہونے والی ایسی چیمپئن شپ کا بنیادی مقصد نچلی سطح پر موجود ٹیلنٹ کی نشاندہی کرنا، باصلاحیت کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں مستقبل میں ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح کے مقابلوں کے لیے تیار کرنا ہے۔
زیادہ سے زیادہ مسابقتی مواقع فراہم کیے جائیں
انہوں نے مزید کہا کہ ووشو سمیت مختلف کھیلوں میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی ایک حوصلہ افزا علامت ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں مناسب تربیت، بہتر سہولیات اور زیادہ سے زیادہ مسابقتی مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے ضلع اور جموں و کشمیر کا نام روشن کر سکیں۔
چیمپئن شپ کے اختتام پر منتظمین نے تمام شریک کھلاڑیوں، کوچز، آفیشلز اور دیگر متعلقہ افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ایونٹ کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ اس موقع پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے روشن مستقبل اور کھیل کے میدان میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔