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کٹرہ سے لاپتہ لڑکا 24 گھنٹوں کے اندر بازیاب، اہل خانہ کے حوالے
لڑکے کی گمشدگی کے بعد اس کی والدہ نے پولیس اسٹیشن گول میں درج کرائی تھی۔
Published : November 5, 2026 at 10:47 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) رامبن: مرکزی زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے لاپتہ ہونے والے ایک لڑکے کو 24 گھنٹوں کے اندر کٹرہ سے بازیاب کرکے بحفاظت اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔
ضلع پولیس کے مطابق لڑکے کی گمشدگی سے متعلق شکایت اس کی والدہ ریتا دیوی نے پولیس اسٹیشن گول میں درج کرائی تھی۔ لاپتہ لڑکا گاؤں اندو، نندنا کا رہائشی اور ہائر سیکنڈری اسکول ٹھٹھارکہ کا طالب علم ہے۔
شکایت موصول ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پی ایس آئی منیش سنگھ کی سربراہی میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی، جسے لاپتہ لڑکے کی تلاش کی ذمہ داری سونپی گئی۔ پولیس ٹیم نے سائنسی اور روایتی طریقوں سے معاملے کی تحقیقات شروع کیں اور انتھک کوششوں کے بعد لڑکے کو 24 گھنٹوں کے اندر کٹرہ سے کامیابی کے ساتھ تلاش کر لیا۔
بعد ازاں لڑکے کو بحفاظت واپس لایا گیا اور تمام قانونی و ضروری ضابطے پورے کرنے کے بعد اسے اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ رامبن پولیس نے شہریوں، بالخصوص بچوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی شخص کے لاپتہ ہونے کی صورت میں فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیں۔