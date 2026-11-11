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ضلعی پولیس رام بن نے سری نگر میں لاپتہ 14 سالہ بچے کو ڈھونڈ نکالا

بازیاب کیے گئے بچے کی شناخت رفاقت ولد محمد اسحاق، ساکن کالاکوٹ، ضلع راجوری کے طور پر ہوئی ہے

ضلعی پولیس رام بن نے سری نگر میں لاپتہ 14 سالہ بچے کو ڈھونڈ نکالا
ضلعی پولیس رام بن نے سری نگر میں لاپتہ 14 سالہ بچے کو ڈھونڈ نکالا (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 11, 2026 at 8:56 AM IST

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رام بن (نواز رونیال) : جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں ضلعی پولیس رام بن نے 4 نومبر 2026 کو ضلع کے ایک چائلڈ کیئر ادارے سے لاپتہ ہونے والے 14 سالہ بچے کو سرینگر سے تلاش کرکے بہ حفاظت بازیاب کرنے کا دعوہ کیا ہے۔ ضلع پولیس رامبن کی جانب سے منگل کے روز یہ جانکاری دی گئ۔


بازیاب کیے گئے بچے کی شناخت رفاقت ولد محمد اسحاق، ساکن کالاکوٹ، ضلع راجوری کے طور پر ہوئی ہے جو پالاش چائلڈ کیئر انسٹی ٹیوٹ، کنگا رامبن سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن دھرماکنڈ میں ایف آئی آر نمبر 24/2026، بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعہ 137(2) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔


مقدمہ درج ہونے کے بعد پھانہ دھرمکنڈ کی پولیس ٹیموں نے لاپتہ بچے کی تلاش کے لیے وسیع پیمانے پر کارروائی شروع کی اور ضلع راجوری و سرینگر کے مختلف علاقوں میں مسلسل تلاش کی کوششیں کیں۔مسلسل پیروی اور مربوط کوششوں کے نتیجے میں پی ایس آئی تنویر احمد کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے سرینگر کے خانیار علاقے کے کولی پورہ سے بچے کو کامیابی کے ساتھ تلاش کرکے بازیاب کر لیا گیا۔


تمام ضروری قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد 10 نومبر کو بچے کو بحفاظت پالاش چائلڈ کیئر انسٹی ٹیوٹ، کنگا رامبن کے انچارج کے حوالے کر دیا گیا۔رام بن پولیس نے بچوں کی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ لاپتہ افراد اور اس طرح کے دیگر واقعات کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دے کر تعاون کریں۔

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رام سے لاپتہ بچہ

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