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پلوامہ میں والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد
ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا ہے
Published : August 13, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 5:59 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): جموں وکشمیر کے پلوامہ میں پولیس کی جانب سے ضلع میں کھیلوں کو فروغ دینے اور نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کے مقصد سے ٹہاب علاقے میں بوائز والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا، نچلی سطح پر والی بال کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے اور اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
ٹورنامنٹ کا افتتاح اے ایس پی پلوامہ شفاعت احمد نے کیا۔ اس موقع پر پولیس انتظامیہ کے دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 15 ہزار روپے نقد انعام اور ٹرافی جبکہ رنر اپ ٹیم کو 5 ہزار روپے نقد انعام اور ٹرافی دی جائے گی۔
نیشنل لیول کے والی بال کھلاڑی ہارون رشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں والی بال کے لیے مناسب انفراسٹرکچر اور سہولیات کی کمی کھلاڑیوں کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ پولیس کی جانب سے اس طرح کے اقدامات قابلِ ستائش ہیں، کیونکہ اس سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے، تجربہ حاصل کرنے اور کھیل کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے کے مواقع مل رہے ہیں۔
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کھلاڑیوں نے بھی پلوامہ پولیس کی اس پہل کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پلیٹ فارم نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اگر مناسب انفراسٹرکچر اور مزید پلیٹ فارم دستیاب ہوں تو ضلع کے باصلاحیت والی بال کھلاڑی قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کر سکتے ہیں۔