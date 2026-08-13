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پلوامہ میں والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد

ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا ہے

پلوامہ میں والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد
پلوامہ میں والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2026 at 4:14 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 5:59 PM IST

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پلوامہ( سید عادل مشتاق): جموں وکشمیر کے پلوامہ میں پولیس کی جانب سے ضلع میں کھیلوں کو فروغ دینے اور نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کے مقصد سے ٹہاب علاقے میں بوائز والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنا، نچلی سطح پر والی بال کو فروغ دینا اور ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے اور اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔

پلوامہ میں والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد (ETV BHARAT)


ٹورنامنٹ کا افتتاح اے ایس پی پلوامہ شفاعت احمد نے کیا۔ اس موقع پر پولیس انتظامیہ کے دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 15 ہزار روپے نقد انعام اور ٹرافی جبکہ رنر اپ ٹیم کو 5 ہزار روپے نقد انعام اور ٹرافی دی جائے گی۔

ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں
ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں (ETV BHARAT)



نیشنل لیول کے والی بال کھلاڑی ہارون رشید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں والی بال کے لیے مناسب انفراسٹرکچر اور سہولیات کی کمی کھلاڑیوں کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ پولیس کی جانب سے اس طرح کے اقدامات قابلِ ستائش ہیں، کیونکہ اس سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے، تجربہ حاصل کرنے اور کھیل کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے کے مواقع مل رہے ہیں۔

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کھلاڑیوں نے بھی پلوامہ پولیس کی اس پہل کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پلیٹ فارم نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اگر مناسب انفراسٹرکچر اور مزید پلیٹ فارم دستیاب ہوں تو ضلع کے باصلاحیت والی بال کھلاڑی قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کر سکتے ہیں۔

Last Updated : August 13, 2026 at 5:59 PM IST

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