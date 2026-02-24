ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پوکسو کیسز کی مؤثر تحقیقات، پلوامہ ضلع پولیس نے منعقد کیا خصوصی اجلاس

ضلع پولیس پلوامہ نے ہوکسو کیسز کی مؤثر تحقیقات کے سلسلے میں خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا

District Police Pulwama Holds Special Session on Effective Investigation of POCSO Cases Urdu News
ضلع پولیس پلوامہ نے پوکسو کیسز کی مؤثر تحقیقات کے سلسلے میں خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 24, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): پوکسو کیسز کی مؤثر تحقیقات کے سلسلے میں ضلع پولیس پلوامہ میں ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس خصوصی اجلاس کو ضلع پولیس پلوامہ نے کانفرنس ہال، ڈی پی ایل پلوامہ میں پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسوئل آفنس (پی او سی ایس او POCSO) ایکٹ کے تحت مقدمات کی مؤثر تفتیش کے سلسلے میں تربیتی سیشن منعقد کیا۔

اس پروگرام کا مقصد بچوں پر مشتمل حساس کیسوں سے نمٹنے کے تفتیشی افسران (IOs) کی پیشہ ورانہ اہلیت کو مضبوط بنانا تھا۔ سیشن میں پوکسو (POCSO) ایکٹ کی قانونی دفعات، متاثرہ پر مرکوز نقطۂ نظر، مناسب دستاویزات، سائنسی ثبوت جمع کرنے، طبی اور فرانسک ٹیموں کے ساتھ کوآرڈینیشن اور تحقیقات کی بروقت تکمیل پر توجہ مرکوز کی گئی۔

District Police Pulwama Holds Special Session on Effective Investigation of POCSO Cases Urdu News
معاملات سے نمٹنے کے دوران رازداری اور حساسیت

مدثر فاروق سب جج اور سکریٹری ڈی ایل ایس اے پلوامہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے سیشن میں شرکت کی اور طریقۂ کار کے تحفظات، تفتیش کے دوران بچوں کے موافق طرز عمل کو یقینی بنانے اور ایسے معاملات سے نمٹنے کے دوران رازداری اور حساسیت کو برقرار رکھنے کے بارے میں تفصیلی لیکچر دیا۔

District Police Pulwama Holds Special Session on Effective Investigation of POCSO Cases Urdu News
مجرموں کی جواب دہی کو یقینی بنانے قانونی اصول

ٹریننگ میں ضلع کے مختلف تھانوں اور پولیس چوکیوں کے ایس ایچ اوز، تفتیشی افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ ضلع پولیس پلوامہ کے سینئر افسران نے بھی شرکاء سے بات چیت کی اور متاثرین کو انصاف اور مجرموں کی جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے قانونی رہنما اصولوں پر سختی سے عمل کرنے پر زور دیا۔

District Police Pulwama Holds Special Session on Effective Investigation of POCSO Cases Urdu News
District Police Pulwama Holds Special Session on Effective Investigation of POCSO Cases Urdu News
بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم

واضح رہے کہ ضلع پولیس پلوامہ مسلسل تربیتی اقدامات کے ذریعے اپنے اہلکاروں کی مہارت کو بڑھانے اور پورے ضلع میں بچوں کے تحفظ کے مضبوط طریقۂ کار کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔

