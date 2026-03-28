پلوامہ: سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میراتھن کا اہتمام
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یاد میں ایک میراتھن منعقد کیا گیا
Published : March 28, 2026 at 12:37 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): پلوامہ پولیس نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے ضلع میں ایک میراتھن کا اہتمام کیا، جس میں طلباء کی پرجوش شرکت دیکھی گئی۔
میراتھن ٹہاب کراسنگ سے شروع ہوا اور سرکلر روڈ سے ہوتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ پر اختتام پذیر ہوا، جو نوجوانوں میں نظم و ضبط، فٹنس اور حب الوطنی کے مضبوط جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ تقریب کو ڈی وائی ایس پی ، ڈی وائی ایس پی ہیڈکوارٹر، ڈی وائی ایس پی آپریشن، ایس ایچ او پلوامہ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے تقریب کی صدارت کی اور بعد میں جیتنے والے نوجوانوں میں انعامات تقسیم کئے۔ اس کی قیادت میں اس طرح کے اقدامات طلباء کو صحت مند طرز زندگی اپنانے اور اپنی توانائی کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ جیتنے والوں کو بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے 5000، 3000 اور 2000 کی نقد رقم کے ساتھ سرٹیفکیٹس اور یادگاری نشانات سے نوازا گیا۔
اس موقع پر ایس ایس پی پلوامہ نے کردار کی تشکیل، نظم و ضبط کو فروغ دینے اور پولیس اور نوجوانوں کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے میں کھیلوں کی اہمیت پر زور دیا۔
پلوامہ پولیس طلباء کو بامعنی سرگرمیوں میں شامل کرنے اور فٹنس اور اتحاد کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔