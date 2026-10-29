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ضلع اننت ناگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کالعدم، ستائیس اکتوبر کو ہوئی پولنگ غیر قانونی قرار
ضلع مجسٹریٹ اننت ناگ نے کہا کہ انتخابات انتظامیہ کے احکامات کی خلاف ورزی، لازمی قانونی و دستاویزی تقاضے پورے کیے بغیر منعقد کیے گئے۔
Published : October 29, 2026 at 9:10 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): ضلع مجسٹریٹ اننت ناگ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اننت ناگ کے 27 اکتوبر 2026 کو منعقد ہونے والے انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات انتظامیہ کے احکامات کی خلاف ورزی اور لازمی قانونی و دستاویزی تقاضے پورے کیے بغیر منعقد کیے گئے۔
ضلع مجسٹریٹ کے دفتر سے 28 اکتوبر کو جاری کردہ سرکاری حکم نامے کے مطابق، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابی عمل پر اس سے قبل 2 جنوری 2025 کو پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ پابندی ایسوسی ایشن کی جانب سے مطلوبہ دستاویزات جمع کرانے، ان کی جانچ پڑتال اور مجاز اتھارٹی سے ضروری اجازت حاصل کرنے تک برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
Anantnag DM cancelled District Bar Association elections held on October 27, Citing violations of Societies Registration Act. https://t.co/SsYaggGxD8— IANS (@ians_india) October 29, 2026
مالیاتی کھاتوں کی تفصیلات جمع کرائی جائے
انتظامیہ نے ایسوسی ایشن کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنی رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ، آئین یا میمورنڈم آف ایسوسی ایشن، قواعد و ضوابط، گزشتہ دس برس کے موجودہ اور سابقہ ایگزیکٹیو ممبران کی تفصیلات اور جہاں قابلِ اطلاق ہو، مالیاتی کھاتوں کی تفصیلات جمع کرائے۔ حکم نامے میں واضح کیا گیا تھا کہ ان دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد ہی ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے ضروری اجازت دی جائے گی۔
انتظامی پابندی کے باوجود انتخابات منعقد کرنے کا الزام
ضلع مجسٹریٹ کے مطابق، مقررہ شرائط اور ضروری تقاضے پورے نہ کیے جانے کے باعث 28 ستمبر 2026 کو ایک اور حکم نامے کے ذریعے انتخابی عمل پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 27 اکتوبر کو انتخابات منعقد کیے جانے کے وقت بھی یہ پابندی نافذ تھی۔
تازہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انتظامیہ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے معلوم ہوا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اننت ناگ کے نام سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے موجودہ پابندی کے باوجود انتخابات منعقد کیے۔ حکم نامے کے مطابق، ان انتخابات کے انعقاد سے قبل نہ تو ضلع انتظامیہ کو مطلع کیا گیا اور نہ ہی مجاز اتھارٹی سے ضروری اجازت حاصل کی گئی۔
قانونی تقاضوں کی عدم تعمیل کا حوالہ
ضلع مجسٹریٹ نے اپنے حکم نامے میں سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860، جو جموں و کشمیر میں قابلِ اطلاق ہے، اور انڈین ٹرسٹس ایکٹ 1882 کی متعلقہ دفعات کی مبینہ خلاف ورزیوں کا بھی حوالہ دیا ہے۔
ان تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ نے 27 اکتوبر کو منعقد ہونے والے انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ یہ انتخابات ابتدا ہی سے قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔ حکم نامے میں انتخابات کو ”Null and Void, Ab Initio and Non-Est in the Eyes of Law“ قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انتظامیہ کے فیصلے کے مطابق ان انتخابات کو آغاز ہی سے غیر مؤثر اور قانونی طور پر ناقابلِ قبول تصور کیا جائے گا۔
حکم نامہ اعلیٰ حکام کو ارسال
ضلع مجسٹریٹ اننت ناگ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامہ نمبر DMA/JC/2026/2027-30، مؤرخہ 28 اکتوبر 2026، ضروری معلومات اور کارروائی کے لیے فنانشل کمشنر، محکمۂ داخلہ جموں و کشمیر، ڈویژنل کمشنر کشمیر، سیکریٹری محکمۂ قانون، انصاف و پارلیمانی امور اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اننت ناگ کو بھی ارسال کیا گیا ہے۔
انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو انتخابی عمل آگے بڑھانے سے قبل تمام مقررہ قانونی اور دستاویزی تقاضے پورے کرنے ہوں گے اور متعلقہ حکام سے ضروری اجازت حاصل کرنا ہوگی۔