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اننت ناگ میں ماحولیاتی پائیداری اور پائیدار ترقی کے حوالے سے ضلع سطح کی مشاورت و فیلڈ سروے کا آغاز
اس میں ماحولیاتی تحفظ، لڑکیوں کی تعلیم، نوجوانوں کی شمولیت، آبی وسائل کے تحفظ اور پائیدار سیاحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
Published : September 13, 2026 at 7:05 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ماحولیاتی و انسانی حقوق کی کارکن، بین الاقوامی امور کی ماہر اور اقوام متحدہ کی مندوب سحر خان نے ضلع سطح کی مشاورت اور فیلڈ سروے کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ضلع میں ماحولیاتی پائیداری، پائیدار ترقی کے اہداف (SDGs) اور زمینی سطح پر جاری مختلف ترقیاتی، ماحولیاتی و تحفظاتی اقدامات کا جائزہ لینا اور ان کے مؤثر نفاذ کے امکانات کا مطالعہ کرنا ہے۔
اس سلسلے میں اننت ناگ میں ایک پریس کانفرنس بھی منعقد ہوئی، جس میں پروگرام کے اغراض و مقاصد، ماحولیاتی تحفظ کی اہمیت اور پائیدار ترقی کے حوالے سے زمینی سطح پر درپیش مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ پریس کانفرنس کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے سرکاری اداروں، ماہرین، سول سوسائٹی، نوجوانوں، طلبہ اور مقامی آبادی کی مشترکہ شمولیت انتہائی اہم ہے۔
فیلڈ اسیسمنٹ اور ضلع سطح کی مشاورت کے دوران مختلف علاقوں کا جائزہ لیتے ہوئے مقامی سطح پر ماحولیاتی اور ترقیاتی چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس عمل کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ پائیدار ترقی کے عالمی اہداف کو مقامی ضروریات اور زمینی حقائق کے ساتھ کس طرح مربوط کیا جا سکتا ہے۔
سحر خان نے اس موقع پر طلبہ، بالخصوص طالبات کے ساتھ بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے دوران نئی نسل کے کردار، تعلیم کی اہمیت، لڑکیوں کو تعلیمی و سماجی مواقع فراہم کرنے، نوجوانوں کو ترقیاتی سرگرمیوں میں شامل کرنے اور انہیں ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بااختیار بنانے جیسے موضوعات پر غور کیا گیا۔
پروگرام کے دوران لڑکیوں کی تعلیم، نوجوانوں کی شمولیت، قدرتی چشموں اور آبی وسائل کے تحفظ، چنار کے درختوں کے تحفظ، حیاتیاتی و ماحولیاتی تنوع اور پائیدار سیاحت جیسے اہم موضوعات کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ قدرتی وسائل کا تحفظ صرف ماحول کے لیے ہی نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل، مقامی معیشت اور خطے کی پائیدار ترقی کے لیے بھی ناگزیر ہے۔
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اننت ناگ اپنی قدرتی خوبصورتی، چشموں، ندی نالوں، سبزہ زاروں، تاریخی مقامات اور سیاحتی اہمیت کے باعث کشمیر کے اہم اضلاع میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے میں پائیدار سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ قدرتی وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنا، آبی ذخائر اور چشموں کو آلودگی سے محفوظ رکھنا اور تاریخی و ماحولیاتی ورثے کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق سحر خان کی حالیہ بین الاقوامی اور اقوام متحدہ سے متعلق مصروفیات کے علاوہ، 30 اگست 2026 کو جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور تبادلۂ خیال کے تناظر میں اننت ناگ کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ اس دورے کے ذریعے مقامی سطح پر ترقی، ماحولیات اور سماجی مسائل سے متعلق امور کو وسیع تر پائیدار ترقی کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اس موقع پر اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ پائیدار ترقی صرف بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں ماحولیات کا تحفظ، قدرتی وسائل کا دانشمندانہ استعمال، خواتین اور نوجوانوں کی بااختیار شمولیت، تعلیم کا فروغ اور مقامی برادریوں کے مفادات کا تحفظ بھی شامل ہونا چاہیے۔
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منتظمین کے مطابق ضلع سطح کی مشاورت اور فیلڈ اسیسمنٹ کے دوران مقامی آبادی، طلبہ، سماجی کارکنوں اور متعلقہ حلقوں سے حاصل ہونے والی تجاویز اور مشاہدات کو مرتب کیا جائے گا۔ بعد ازاں، ان کی بنیاد پر متعلقہ شعبوں میں قابلِ عمل سفارشات تیار کی جائیں گی، تاکہ پائیدار ترقی اور ماحولیاتی تحفظ سے متعلق اقدامات کو زمینی سطح پر زیادہ مؤثر انداز میں نافذ کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔
شرکاء نے امید ظاہر کی کہ اس طرح کی مشاورت اور فیلڈ سرگرمیوں سے مقامی مسائل کو وسیع تر پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ جوڑنے میں مدد ملے گی اور اننت ناگ سمیت پورے خطے میں ماحول دوست ترقی، نوجوانوں کی شمولیت اور قدرتی ورثے کے تحفظ کے لیے نئی راہیں ہموار ہوں گی۔
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