طلبا کی جانب سے ذمہ دار شہری بننے کا عزم، ضلع ترقیاتی کمشنر نے ریلی کو جھنڈی دکھا کر کیا روانہ

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 13, 2026 at 10:26 AM IST

رامبن، جموں وکشمیر (نواز رونیال): ضلع ترقیاتی کمشنر رام بن، محمد الیاس خان نے مختلف اسکولوں کی جانب سے منعقدہ ایک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جو تین روزہ آگاہی پروگرام کے اختتام کی علامت تھی۔ یہ پروگرام حکومتِ جموں و کشمیر کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، جس کا افتتاح وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس سے قبل کیا تھا۔

منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی

اس مہم میں مختلف سماجی اور شہری مسائل شامل تھے، جن میں ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنا، شاہراہوں اور اندرونی سڑکوں پر محفوظ ڈرائیونگ کو فروغ دینا، عوامی صحت کو بہتر بنانا اور منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی پھیلانا شامل ہیں۔ اخیر مین ضلع ترقیاتی کمشنر رام بن محمد الیاس خان نے مختلف اسکولوں کی جانب سے نکالی گئی ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔

منشیات سے پاک معاشرے کی حوصلہ افزائی

تیسرے اور آخری دن مختلف اسکولوں کے طلبہ نے سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن کا اختتام ایک ریلی کی صورت میں ہوا۔ ریلی کے دوران طلبہ نے نعرے لگائے، جن میں ماحول کو صاف رکھنے، ٹریفک قوانین پر عمل کرنے اور نشہ جیسی سماجی برائیوں سے دور رہنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب کا اختتام ایک مضبوط پیغام کے ساتھ ہوا، جس میں ذمہ دار شہری بننے، سڑکوں پر حفاظت کو یقینی بنانے، ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے اور منشیات سے پاک معاشرے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔

