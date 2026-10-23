ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اونتی پورہ میں ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ نے کیا ایمز کا دورہ، تعمیراتی مقام پر جاری کاموں کا لیا جائزہ
انہوں نے تعمیراتی کام سے متعلق امور کا معائنہ کرتے ہوئے حکام سے منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے معلومات حاصل کیں۔
Published : October 23, 2026 at 8:48 PM IST
اونتی پورہ: (شبیر بھٹ) ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کرشن کلدیپ سدھا نے جمعہ کے روز اونتی پورہ میں قائم آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمز) ہسپتال کا دورہ کرکے وہاں جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کیا اور متعلقہ حکام سے منصوبے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔اس موقع پر اے ڈی سی اونتی پورہ مشتاق احمد لون اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔
دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی مقام پر جاری کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران سے منصوبے کے مختلف پہلوؤں، تعمیراتی سرگرمیوں اور اب تک کی پیش رفت کے بارے میں تفصیلات طلب کیں۔ انہوں نے تعمیراتی کام سے متعلق امور کا معائنہ کرتے ہوئے حکام سے منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے معلومات حاصل کیں۔
بتادیں کہ اونتی پورہ میں ایمز ہسپتال کا قیام جموں و کشمیر میں طبی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے۔ ہسپتال کے مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد جنوبی کشمیر سمیت دیگر علاقوں کے مریضوں کو جدید طبی سہولیات اور خصوصی علاج کی خدمات فراہم ہونے کی توقع ہے، جس سے انہیں پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے دور دراز شہروں کا رخ کرنے کی ضرورت کم ہوسکتی ہے۔ قیاس کیا جا رہاہے کہ ایمز جلد ہی عوام کو وقف کیا جائے گا