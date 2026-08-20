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چھ سرحدی ریاستوں، جموں و کشمیر اور لداخ کے ضلع کلکٹروں کو شہریت دینے کا اختیار، مرکزی وزارت داخلہ کا نیا نوٹیفکیشن
ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں، ضلع کلکٹر "بااختیار کمیٹیوں" اور"نامزد افسران" کی جگہ لیں گےجن کے پاس پہلے یہ اختیارات تھے۔
By PTI
Published : August 20, 2026 at 10:46 AM IST
نئی دہلی: بدھ کے روز، مرکزی وزارت داخلہ نے گجرات، راجستھان، پنجاب، مغربی بنگال، آسام، اور تریپورہ (قبائلی علاقوں کو چھوڑ کر) کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ضلع کلکٹروں کو اختیار دیا کہ وہ عام طور پر ان خطوں میں مقیم "اہل اور موزوں" درخواست دہندگان کو شہریت دے سکیں گے۔
حکومت نے بدھ کو شہریت (تیسری ترمیم) رولز 2026 کے حوالے سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا، جس میں ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں جموں کشمیر اور لداخ کے ضلع کلکٹروں کو "رجسٹریشن یا نیچرلائزیشن (غيرملکی کو شہریت دینا)" کے ذریعے شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواستوں پر کارروائی کرنے کا اختیار دیا۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے، "کلکٹر، درخواست دہندگان کی مناسبیت سے مطمئن ہونے پر، یہ جاننے پر کہ وہ رجسٹریشن یا شہریت کے لیے ایک اہل اور موزوں شخص ہیں- انہیں ہندوستان کی شہریت دے گا۔"
ان ریاستوں میں، ضلع کلکٹر "بااختیار کمیٹیوں" اور "نامزد افسران" کی جگہ لیں گے جو پہلے یہ اختیارات رکھتے تھے۔
گزٹ نوٹیفکیشن میں، وزارت داخلہ نے ان علاقوں کے ضلعی کلکٹروں کو اختیار دیا ہے کہ وہ قائم کردہ اصولوں کے مطابق ایسی درخواستوں کو "وصول کریں، اس کی جانچ کریں ور نمٹائیں"۔
نئے قوانین شہریت حاصل کرنے والے درخواست دہندگان پر لاگو ہوتے ہیں جو عام طور پر گجرات، راجستھان، پنجاب، مغربی بنگال، آسام، اور تریپورہ کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں رہتے ہیں۔ آسام اور تریپورہ کے قبائلی علاقوں پر یہ نئے قواعد لاگو نہیں ہوں گے۔
نئے قواعد میں ضلع کلکٹر کو رجسٹریشن یا نیچرلائزیشن کی درخواستیں "الیکٹرانک طریقے سے" وصول کرنے کے لیے "مجاز اتھارٹی" کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔
حکومت نے ہدایت دی ہے کہ تمام درخواستیں جو فی الحال مخصوص علاقوں میں کمیٹیوں یا ضلعی سطح کی کمیٹیوں کے پاس زیر التواء ہیں انہیں فوری طور پر متعلقہ کلکٹر کو منتقل کیا جائے۔
درخواست جمع کروانے پر، سسٹم آٹو میٹیڈ اکنالوجمنٹ جنریٹ کرے گا۔ اس کے بعد، کلکٹر تمام جمع کرائے گئے دستاویزات کی تصدیق کرے گا اور درخواست دہندگان کی مناسبیت کا تعین کرنے کے لیے کوئی بھی ضروری پوچھ گچھ کرے گا۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے، "کلکٹر درخواست کے ساتھ درخواست دہندہ کے ذریعہ جمع کرائے گئے دستاویزات کی تصدیق کرے گا، درخواست دہندہ کی مناسبیت کا پتہ لگانے کے لیے ضروری تفتیش کرے گا، قانون کے دوسرے شیڈول میں بیان کردہ وفاداری کا حلف اٹھائے گا، اور سیکشن 6 بی کے تحت درخواست دہندہ کی اہلیت کے بارے میں خود کو مطمئن کرے گا۔"
اگر کلکٹر مطمئن ہے کہ درخواست دہندہ ایک "فٹ اور مناسب شخص" ہے تو اسے براہ راست ہندوستانی شہریت دینے کا اختیار حاصل ہے۔ حتمی قدم کے طور پر، کلکٹر کو قانون کے مطابق وفاداری کا حلف دلانا ہوگا۔
تاہم، نئے قواعد میں درخواست دہندگان کے ذاتی طور پر حاضر ہونے کے لیے سخت تقاضوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔
مطلع شدہ قوانین میں کہا گیا ہے، "اگر کوئی درخواست دہندہ مناسب موقع ملنے کے باوجود درخواست پر دستخط کرنے اور وفاداری کا حلف لینے میں ذاتی طور پر حاضر ہونے میں ناکام رہتا ہے، تو کلکٹر درخواست کو مسترد کر دے گا۔"
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