امرناتھ یاترا 2026 کیلئے ادھم پور ضلع انتظامیہ کی تیاریاں مکمل، ڈی سی منگا شیرپا
ضلع انتظامیہ ادھم پورامرناتھ یاترا 2026 کے لیے پرعزم ہے ہر یاتری کے لیے محفوظ اور آرام دہ انتظامات کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے
Published : May 8, 2026 at 4:29 PM IST
ادھم پور: آئندہ امرناتھ یاترا کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اودھم پور کے ڈی سی منگا شیرپا نے کہا کہ انتظامی ٹیمیں پہلے ہی ضلع بھر میں قائم تمام رہائش مراکز اور لنگر سائٹس کا معائنہ اور تصدیق کرچکی ہیں۔ عہدیداروں نے ان مراکز میں رہائش کی گنجائش کا جائزہ لیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یاترا کے دوران کتنے یاتریوں کو آرام سے رکھا جا سکتا ہے۔
قیام و طعام کے انتظامات کے علاوہ انتظامیہ تمام ضروری سہولیات بشمول پانی کی فراہمی، صفائی کی سہولیات، صفائی ستھرائی اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی فراہمی پر بھی سرگرم عمل ہے۔
انتظامیہ کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام خدمات اور سہولیات جون تک مکمل طور پر تیار ہوں، جولائی میں شری امرناتھ جی یاترا کے آغاز سے تقریباً ایک ماہ قبل حفاظتی انتظامات کے حوالے سے، تمام عقیدت مندوں کے لیے محفوظ یاترا کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع اور تفصیلی سیکیورٹی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔
عہدیداروں نے بتایا کہ ضلع ادھم پور میں فی الحال 31 ہالٹنگ مراکز ہیں اور سفر کے دوران ہموار انتظام اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لئے ان تمام مقامات پر جامع سیکورٹی انتظامات کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے۔