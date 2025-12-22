ETV Bharat / jammu-and-kashmir
موسم سرما کے لئے ضلع انتظامیہ پوری طرح تیار، سبھی محکموں کو ہدایات جاری، ڈاکٹر بشارت قیوم
Published : December 22, 2025 at 2:38 PM IST
پلوامہ : ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج یوم جمہوریہ2026 کی تقریبات کے سلسلے میں مختلف محکموں کی طرف سے کئے جا رہے انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے افسران کی ایک میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ کے دوران ڈی پی ایل پلوامہ کو جشن کے لیے مرکزی مقام کے طور پر منتخب کیا گیا جہاں مہمان خصوصی ضلعی سطح پر قومی پرچم لہرائیں گے۔ تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز اور بلاکس کے علاوہ ڈی پی ایل اونتی پورہ میں بھی یوم جمہوریہ کی تقریب منائی جائے گی۔
تقریب کے مقام پر سیکورٹی انتظامات، ٹریفک ریگولیشن، بیٹھنے کے انتظامات، فل ڈریس ریہرسل، سجاوٹ، شہنائی ودان، پی اے ایس، بجلی اور پانی کی فراہمی، ٹرانسپورٹ کے انتظامات، صفائی، طبی سہولیات، بیریکیڈنگ کے حوالے سے بھی غور و خوض کیا گیا۔
ڈی سی نے سبھی افسران پر پروگرام کو کامیاب بنانے پر زور دیا اور اے سی ڈی پلوامہ کو اس کے لیے ایک موثر ایکشن پلان بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تمام اسکولوں اور سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم کے ضابطے کے مطابق لہرانے پر بھی زور دیا۔ ڈی سی نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ قومی تقریب کے لیے پیشگی فول پروف انتظامات کریں۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ تمام متعلقہ انتظامات کو یقینی بنائیں اور ضلع بھر میں یوم آزادی کی تقریبات کے خوش اسلوبی سے انعقاد کے لیے قریبی تال میل سے کام کریں۔
پی ڈی ڈی اور جل شکتی محکمہ کو ہدایت دی گئی کہ وہ پانی کے ٹینکروں سمیت بجلی اور پانی کا مناسب انتظام یقینی بنائیں جبکہ سی ایم او سے کہا گیا کہ وہ عملے اور ایمبولینس کے ساتھ مناسب طبی سہولیات کو یقینی بنائیں۔وہیں میونسپل کونسل پلوامہ کے ای او کو مرکزی مقام اور قصبے کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی تھی۔ ڈی سی نے تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے ہر سطح پر انتظامات کو یقینی بنانے پر زور دیا۔
میٹنگ میں اے ڈی ڈی سی، اے ڈی سی، جے ڈی پلاننگ، اے سی آر، اے سی ڈی، سی ای او، کالجوں کے پرنسپل، آرمی کے افسران، تمام تحصیلدار، سابق افسران نے شرکت کی۔ آر اینڈ بی اور پی ایچ ای کے انجینئرز، ڈی وائی ایس ایس او اور ضلع کے دیگر ضلعی اور سیکٹرل افسران نے شرکت کی۔