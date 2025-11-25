ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام میں غیر قانونی اینٹ بھٹوں کے خلاف کارروائی تیز، تین بھٹے مسمار
جموں وکشمیر کے ضلع بڈگام میں ڈپٹی کمشنر بڈگام ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ کی ہدایت پرغیرقانونی بھٹوں کو مسمار کر دیا گیا۔
Published : November 25, 2025 at 12:35 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 2:54 PM IST
بڈگام (عارف وانی): ضلع انتظامیہ بڈگام نے ڈپٹی کمشنر بڈگام ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ کی ہدایت پر غیر قانونی اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کارروائی مزید سخت کر دی ہے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ماحولیاتی قوانین اور زرعی زمین کے تحفظ کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔
تحصیل بیروہ کے ملشولہ گاؤں میں آج سول و پولیس انتظامیہ نے مشترکہ کارروائی کے دوران تین غیر قانونی بھٹے مسمار کر دیئے ہیں۔ یہ بھٹے فضائی آلودگی اور زرعی زمین کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار قرار پائے گئے تھے۔
انتظامیہ نے تمام غیر قانونی بھٹہ مالکان کو ہدایت دی ہے کہ وہ خود ہی اپنے بھٹے ہٹا دیں، ورنہ سخت قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ اس کارروائی کی نگرانی ایس ڈی ایم بیروہ توفیق غازی، تحصیلدار بیروہ، ایس ڈی پی او ماگام اور دیگر متعلقہ افسران نے کی۔
مقامی باشندوں نے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ عوامی صحت اور ماحول کے تحفظ کے لیے ایسی کارروائیاں جاری رہنی چاہئیں۔ ضلع انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پورے بڈگام میں غیر قانونی طور پر کام کر رہے بھٹوں کے خلاف مہم مسلسل جاری رہے گی۔اس سے قبل بھی متعدد دفعہ ہدایت دی گئی تھی۔