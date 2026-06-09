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کولگام میں انہدامی مہم، نیشنل ہائی وے کی تعمیر میں حائل رکاوٹیں ہٹا دی گئیں: انتظامیہ
حکام نے بتایا کہ متاثرہ افراد کو پہلے ہی معاوضہ فراہم کیا جا چکا ہے، جس کے بعد ہی یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔
Published : June 9, 2026 at 8:34 PM IST
کولگام (فیاض لولو ): جموں و کشمیر کی کولگام ضلع انتظامیہ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کے اشتراک سے لارو۔سنگس بائی پاس پر ایک بڑے پیمانے پر انہدامی مہم کا آغاز کیا جس کے تحت اُن تعمیرات کو ہٹایا جا رہا ہے جو این ایچ-444 کی تعمیر میں رکاوٹ بن رہی تھی۔
یہ کارروائی منصوبے کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لئے کی جا رہی ہے، جو نہ صرف جنوبی کشمیر بلکہ پورے خطے کے لئے ایک اہم شاہراہ ثابت ہوگی۔ یہ ہائی وے علاقائی رابطے کو بہتر بنانے، سفری سہولیات میں اضافہ کرنے اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
حکام نے بتایا کہ متاثرہ افراد کو پہلے ہی معاوضہ فراہم کیا جا چکا ہے، جس کے بعد ہی یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام اقدامات قانونی تقاضوں کے مطابق اور عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں۔
مقامی تحصیلدار نے بتایا کہ حکومت ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دے رہی ہے اور اس طرح کے اقدامات خطے کی مجموعی ترقی اور عوامی بہبود کے لئے ناگزیر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اہم شاہراہ کی تکمیل سے نہ صرف ٹریفک کے مسائل میں کمی آئے گی بلکہ سیاحت اور تجارت کو بھی نئی جہت ملے گی۔
مقامی لوگوں نے بھی اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل سے علاقے میں ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ترقیاتی منصوبوں میں تعاون کریں تاکہ ایسے اہم پروجیکٹس کو بروقت مکمل کیا جا سکے۔
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