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کے وی کے ملنگپورہ میں قبائلی کسانوں کے لیے چوزوں کی تقسیم اور تربیتی پروگرام کا انعقاد
دیہی خواتین کو مرغ بانی کے ذریعے خود کفیل اور معاشی طور پر بااختیار بنانے کے مقصد سے تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔
Published : October 29, 2026 at 3:20 PM IST
ترال: شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (ایس کے یو اے ایس ٹی) کشمیر کے آل انڈیا کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ (اے آئی سی آر پی) برائے پولٹری کے زیرِ اہتمام کرشی وگیان کیندر (کے وی کے) ملنگپورہ میں قبائلی کسانوں کے لیے ایک تربیتی اور تقسیم کاری پروگرام منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام درج فہرست قبائل کے ترقیاتی ایکشن پلان (ڈی اے پی ایس ٹی / ٹرائبل سب پلان) کے تحت عمل میں لایا گیا۔
پروگرام میں درجنوں قبائلی کسانوں، خصوصاً خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ہر مستفید فرد کو مرغیوں کی خوراک کے ساتھ بہتر نسل کے 10 چوزے بلا معاوضہ فراہم کیے گئے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد گھریلو سطح پر پولٹری فارمنگ کو فروغ دینا، اضافی آمدنی کے مواقع پیدا کرنا، خواتین کو بااختیار بنانا اور پسماندہ خاندانوں کی غذائی ضروریات کو بہتر بنانا ہے۔ پروگرام کی صدارت ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ نے کی، جبکہ پروفیسر عظمت عالم، پروفیسر مسعود سلیم اور ہیڈ کرشی وگیان کیندر ڈاکٹر ظفر اکبر بدری بھی اس موقع پر موجود تھے۔
ماہرین نے دیہی علاقوں میں گھریلو سطح پر مرغ بانی کی معاشی اور غذائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس شعبے کے ذریعے دیہی خواتین انڈوں اور اضافی مرغیوں کی فروخت سے معقول آمدنی حاصل کر کے اپنے خاندان کی مالی حالت بہتر بنا سکتی ہیں۔ ماہرین نے پروگرام کے تحت متعارف کرائی گئی مرغیوں کی بہتر نسل کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت پہلی مرتبہ قبائلی برادری میں اس بہتر نسل کے چوزے تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ اسے ایک پائیدار ذریعۂ معاش کے طور پر اپنایا جا سکے۔
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مقامی قبائلی باشندوں نے اس مہم کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کے اقدامات سے دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی طرزِ زندگی میں نمایاں بہتری آئے گی اور ان کا معیارِ زندگی بلند ہوگا۔