ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کابینہ میں ردوبدل کے بعد نیشنل کانفرنس میں ناراضگی؟ یوتھ نیشنل کانفرنس کے صوبائی نائب صدر مستعفی
18 سالہ وابستگی کے بعد تمام تنظیمی عہدوں سے استعفیٰ دیتے ہوئے گوسوامی نے نوجوان کارکنوں کو نظرانداز کرنے کا الزام لگایا۔
Published : October 27, 2026 at 10:18 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی کابینہ میں حالیہ ردوبدل کے بعد پارٹی کے اندرونی سیاسی حالات ایک بار پھر موضوعِ بحث بن گئے ہیں۔ اسی پس منظر میں یوتھ نیشنل کانفرنس کے صوبائی نائب صدر نتیش کمار گوسوامی نے پارٹی کے تمام تنظیمی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے نام ارسال کیا ہے -
گوسوامی کے استعفے کو ایسے وقت میں اہم قرار دیا جا رہا ہے جب کابینہ میں ردوبدل کے دوران پونچھ حویلی کے رکن اسمبلی اور یوتھ نیشنل کانفرنس کے صدر اعجاز جان کو وزارت میں جگہ نہیں ملی۔ تاہم، گوسوامی نے اپنے استعفیٰ نامے میں کابینہ میں ردوبدل یا اعجاز جان کو وزارت میں شامل نہ کیے جانے کو براہِ راست اپنی علیحدگی کی وجہ قرار نہیں دیا ہے- اپنے استعفیٰ نامے میں گوسوامی نے پارٹی قیادت کے تئیں مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ گزشتہ 18 برسوں سے نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ ہیں اور انہوں نے ایک عام کارکن کی حیثیت سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا۔
اس دوران انہوں نے مختلف تنظیمی عہدوں پر خدمات انجام دیتے ہوئے پارٹی کو مضبوط بنانے اور نوجوانوں کی آواز اٹھانے کی کوشش کی- انہوں نے بتایا کہ یوتھ نیشنل کانفرنس میں اپنے سیاسی سفر کے دوران وہ ضلع جوائنٹ سکریٹری، ضلع سکریٹری، نائب صدر، جموں صوبہ جوائنٹ سکریٹری اور صوبائی سکریٹری کے عہدوں پر فائز رہے۔ وہ اس وقت یوتھ نیشنل کانفرنس کے صوبائی نائب صدر، جموں صوبہ کی ذمہ داری نبھا رہے تھے -
گوسوامی نے اپنے خط میں کہا کہ طویل عرصے تک تنظیم کے لیے محنت اور وفاداری کے ساتھ کام کرنے کے باوجود نوجوان رہنماؤں اور کارکنوں کو وہ عزت، اہمیت اور پذیرائی نہیں مل رہی جس کے وہ مستحق ہیں۔ ان کے مطابق نوجوان کسی بھی سیاسی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی اور مستقبل ہوتے ہیں، لیکن ان کی خدمات کو نظرانداز کیے جانے سے وہ مایوس ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ان کی وابستگی محض عہدوں کے حصول تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ پارٹی کے نظریے، عوامی خدمت اور تنظیمی مضبوطی کے جذبے کے تحت کام کرتے رہے۔ تاہم، موجودہ حالات نے انہیں یہ مشکل فیصلہ لینے پر مجبور کیا- گوسوامی نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے درخواست کی ہے کہ ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے انہیں نیشنل کانفرنس اور یوتھ نیشنل کانفرنس میں تمام تنظیمی ذمہ داریوں سے سبکدوش کیا جائے -
گوسوامی نے امید ظاہر کی کہ پارٹی قیادت نوجوان رہنماؤں کے خدشات اور مخلص کارکنوں کی خدمات پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ استعفیٰ نامے کی نقول نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ اور جموں صوبہ کے صوبائی صدر رتن لال گپتا کو بھی ارسال کی گئی ہیں۔