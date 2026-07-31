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بگلیہار پروجیکٹ سے متاثر 370 خاندان 18 برس سے بازآبادکاری کے منتظر
رام بن ضلع میں بگلیہار پروجیکٹ کیلیے ریزروائر (ذخیرے) کی تعمیر سے چناب میں پانی کی سطح بلند ہوئی جس سے 370کنبے متاثر ہوئے تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 31, 2026 at 12:21 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع ڈوڈہ کے پل ڈوڈہ نامی علاقے میں بگلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ (بی ایچ ای پی) کے پانی کے ذخیرہ(reservoir ) کی تعمیر کے باعث بے گھر ہوئے تقریباً 370 خاندان گزشتہ کئی برس سے اپنی بازآبادکاری کے منتظر ہیں۔
یہ خاندان 2005 سے 2008 کے دوران اس وقت بے گھر ہوئے تھے، جب غلام نبی آزاد کی زیر قیادت پی ڈی پی-کانگریس مخلوط حکومت کے دور میں رام بن ضلع کے بالائی علاقے میں بگلیہار پروجیکٹ کے کیلیے ریزروائر (ذخیرے) کی تعمیر کی گئی۔
متاثرہ کنبوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ہر خاندان کو گھر کی تعمیر کے لیے چار مرلہ اور دکان بنانے کے لیے ایک مرلہ زمین فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ آج تک وفا نہیں ہوا۔ کئی خاندانوں اپنی بچی کچی زمین بھی فروخت کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ وہ کسی اور جگہ پر نئے گھر تعمیر کر سکیں۔
اب بھی تقریباً 15 خاندان پل ڈوڈہ میں دریائے چناب کے کنارے اپنے پرانے گھروں میں رہائش پذیر ہیں۔ بارش کے موسم میں جب بھی دریا میں پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے تو ان خاندانوں کو شدید خطرات کا سامنا رہتا ہے۔
پل ڈوڈہ کے رہائشی اور متاثرہ خاندانوں میں شامل اختر حسین گیری نا می ایک شہری نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 18 سال گزرنے کے باوجود جموں و کشمیر حکومت نے ان خاندانوں کی بازآبادکاری نہیں کی۔ "غلام نبی آزاد نے وعدہ کیا تھا کہ تمام 370 خاندانوں کو گھر بنانے کے لیے چار مرلہ اور دکان کے لیے ایک مرلہ زمین دے کر بازآبادکاری کی جائے گی، لیکن اس کے بعد آنے والی حکومتوں اور ڈپٹی کمشنروں نے صرف زبانی یقین دہانیاں کرائیں۔ زمینی سطح پر کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا۔"
ماضی قریب میں آباد اور ایک سرگرم چھوٹا سا قصبہ رہنے والا پل ڈوڈہ، جو میونسپل کمیٹی ڈوڈہ کے دائرۂ اختیار میں بٹوٹ-کشتواڑ قومی شاہراہ پر واقع ہے، چند برس قبل بازار، ہوٹلوں، رہائشی مکانات اور مختلف کاروباری مراکز پر مشتمل تھا۔ تاہم بگلیہار پروجیکٹ کے ریزروائر نے ان تمام سرگرمیوں کو شدید متاثر کیا۔
گیری نے کہا کہ حکام نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی بازآبادکاری کے لیے رقم بھی مختص کی گئی تھی، لیکن اسے اصل مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا: "ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بگلیہار پروجیکٹ کے حکام سے نو کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم واگزار ہوئی تھی، جسے متاثرہ خاندانوں کو زمین فراہم کرنے پر خرچ کیا جانا تھا۔ تاہم یہ رقم قریبی علاقے اور دیگر مقامات پر سڑکوں کی تعمیر جیسے کاموں پر خرچ کی گئی۔ بازآبادکاری کے اصل مقصد کو پورا نہیں کیا گیا۔"
پل ڈوڈہ کے ایک اور رہائشی ماجد حسین نے کہا کہ سابق اراکین اسمبلی عبدالمجید وانی، خالد نجیب سہروَردی، شکتی پریہار اور موجودہ رکن اسمبلی معراج ملک سمیت سبھی نے متاثرہ خاندانوں کے مسائل حل کرنے اور ان کی بازآبادکاری میں مدد کا وعدہ کیا تھا۔ "لیکن یہ سب صرف زبانی یقین دہانیوں تک محدود رہا اور زمینی سطح پر کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔"
900 میگاواٹ صلاحیت کا بگلیہار ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ دریائے چناب پر قائم ایک رن آف دی ریور منصوبہ ہے۔ اس کا پاور ہاؤس ضلع رام بن کے چندرکوٹ علاقے میں واقع ہے، جبکہ اس کا ریزروائر ضلع ڈوڈہ کے گھاٹ گاؤں تک پھیلا ہوا ہے۔
یہ جموں و کشمیر حکومت کا اپنا بجلی منصوبہ ہے اور اس وقت ضلع ریاسی میں دریائے چناب پر قائم 690 میگاواٹ کے سلال پاور پروجیکٹ کے ساتھ مل کر مرکز کے زیر انتظام علاقے کی بجلی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
پل ڈوڈہ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جموں و کشمیر حکومت نے اس منصوبے سے سیکڑوں کروڑ روپے کی آمدن حاصل کی، لیکن ان کے بے گھر ہونے کے 18 برس بعد بھی ان کی بازآبادکاری کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی۔
چناب ریسکیورز ٹیم کے سربراہ مشتاق احمد نے کہا کہ انہیں بھی اپنے پرانے گھر چھوڑنے پڑے، جو دریا کے پانی میں ڈوب گئے تھے۔ انہوں نے کہا: "بگلیہار پروجیکٹ کو مزید پانچ کروڑ روپے ادا کرنے ہیں، لیکن یہ رقم جاری نہیں کی جا رہی۔ جس اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس کچھ آمدن یا رقم تھی، انہوں نے حکومت کی مدد کے بغیر دوسری جگہوں پر گھر بنا لیے، جبکہ جن کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، وہ اب بھی دریا کے قریب واقع گھروں میں رہ رہے ہیں۔"
ای ٹی وی بھارت نے اس معاملے پر ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ کرشن لال سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے فون کالز کا جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ڈوڈہ اشرف پرویز نے رابطہ کرنے پر کہا، "ان لوگوں کی بازآبادکاری کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔"
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