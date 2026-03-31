جموں و کشمیر میں شراب بندی کے معاملے پر سیاسی و سماجی حلقوں میں بحث تیز
Published : March 31, 2026 at 9:00 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی اعجاز جان نے ای ٹی وی بھارت کو ایک خصوصی انٹرویو میں شراب پر پابندی کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام میں اس حوالے سے مضبوط آواز موجود ہے اور وہ خود بھی اس کے حق میں ہیں،تاہم اس فیصلے کے معاشی اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کی معیشت کا بڑا انحصار سیاحت پر ہے اور سیاحت اس خطے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ۔اس لیے کسی بھی فیصلے سے سیاحتی شعبے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ۔
اعجاز جان نے کہا کہ اگر مکمل طور پر شراب پر پابندی عائد کی گئی تو اس سے سیاحت اور ہوٹل صنعت متاثر ہو سکتی ہے،جس سے وابستہ افراد کے روزگار پر بھی منفی اثر پڑے گا۔انہوں نے تجویز دی کہ مقامی سطح پر شراب نوشی پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے جبکہ سیاحوں کے لیے مناسب قوانین وضع کیے جائیں تاکہ سیاحت کا شعبہ متاثر نہ ہو۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے جس سے نہ صرف شراب بندی ممکن ہو بلکہ ٹورزم سیکٹر پر اثر بھی نہ ہو۔ انہوں نے گجرات کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں شراب پر پابندی ہے، اسی طرز پر یہاں بھی قوانین بنائے جا سکتے ہیں مگر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سیاحتی صنعت متاثر نہ ہو۔
نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے اعجاز جان نے مطالبہ کیا کہ پونچھ ضلع میں نیشنل لا یونیورسٹی قائم کی جائے۔ انہوں نے کٹرا میں ویشنو دیوی میڈیکل کالج کے معاملے پر بی جے پی پر فرقہ وارانہ کردار ادا کرنے کا الزام بھی عائد کیا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی کہ کالج کو ہندی اقلیتی ادارہ قرار دیا جائے۔
نیشنل کانفرنس کے ایک اور رکن اسمبلی حسنین مسعودی نے بھی شراب بندی کے حق میں اپنی رائے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بنیادی مؤقف یہی ہے کہ جموں و کشمیر میں شراب پر پابندی ہونی چاہیے تاہم اس سے پہلے اس کے ممکنہ اثرات اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر تمام پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اور ان کی طرف سے دیا گیا بیان محض عام لوگوں کو جانکاری فراہم کرنا تھا۔
ادھر متحدہ مجلس علماء نے حسنین مسعودی کے اُن بیانات پر سخت تنقید کی ہے جن میں انہوں نے شراب کی فروخت کو آمدنی کے تناظر میں جائز قرار دینے کی بات کی تھی۔ تنظیم نے ان بیانات کو غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں اور معاشرے پر شراب کے منفی اثرات کو نظر انداز کرتے ہیں۔
متحدہ مجلس علماء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جموں و کشمیر میں شراب پر مکمل پابندی عائد کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں، کیونکہ معاشی فوائد کو سماجی اور اخلاقی اقدار پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔