ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اچھن لینڈ فل کا کچرا صاف کرنے کی مدت میں پھر توسیع، این جی ٹی نے ایس ایم سی سے کیا جواب طلب
این جی ٹی نے کچرے کی صفائی، پروسیسنگ اور روزانہ پیدا ہونے والے کچرے کے فرق کی مکمل تفصیلات طلب کی ہے۔
Published : July 29, 2026 at 1:37 PM IST
سرینگر: سرینگر کے اَچھن لینڈ فل سائٹ پر جمع پرانے کچرے کو صاف کرنے کی مدت میں ایک بار پھر توسیع پر سوال اٹھاتے ہوئے نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) نے سرینگر میونسپل کارپوریشن (ایس ایم سی) کو ایک نیا حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس میں ستمبر 2025 سے اب تک ہونے والی اصل پیش رفت، پراسیس کیے گئے کچرے کے استعمال اور روزانہ پیدا ہونے والے کچرے اور اس کی پروسیسنگ کے درمیان فرق کی تفصیلات پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔
چار صفحات پر مشتمل حکمنامے میں جسٹس پرکاش شریواستو کی سربراہی والی بنچ، جس میں ماہر رکن ڈاکٹر افروز احمد بھی شامل تھے، نے کہا کہ ایس ایم سی نے پہلے ٹریبونل کو یقین دلایا تھا کہ مارچ 2027 تک تمام پرانا کچرا صاف کر دیا جائے گا، لیکن اب ایک سال کی مزید مہلت مانگی گئی ہے اور نئی آخری تاریخ مارچ 2028 مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
یہ معاملہ ماحولیاتی کارکن راجہ مظفر بٹ کی جانب سے دائر اصل درخواست نمبر 543/2024 سے متعلق ہے، جس میں سرینگر کے اچھن لینڈ فل سائٹ سے جڑے طویل عرصے سے جاری ماحولیاتی مسائل کو اجاگر کیا گیا تھا۔
ٹریبونل نے ایس ایم سی کی جانب سے پیش کی گئی معلومات میں تضاد کی نشاندہی کی۔ ٹریبونل نے کہا: "سرینگر میونسپل کارپوریشن نے ستمبر 2025 میں ایک حلف نامہ داخل کیا تھا، جس میں میونسپل کارپوریشن سرینگر کی حدود میں موجود تمام پرانے کچرے کو صاف کرنے کے لیے مارچ 2027 کی مدت بتائی گئی تھی۔" اس کے بعد ٹریبونل نے کہا کہ "27 مارچ 2026 کی نئی رپورٹ، جو کسی حلف نامے کے ساتھ پیش نہیں کی گئی، میں سرینگر میونسپل کارپوریشن نے پرانے کچرے کو مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے مارچ 2028 کی نئی مدت دی ہے۔"
بنچ نظرثانی شدہ تعمیلی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوئی اور یقین دہانیوں کے بجائے ٹھوس اعداد و شمار طلب کیے۔ اپنے حکم میں ٹریبونل نے کہا: "کمشنر میونسپل کارپوریشن سرینگر کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ستمبر 2025 سے اب تک صاف کیے گئے پرانے ٹھوس کچرے کی مقدار، کچرے کی پروسیسنگ کے طریقہ کار، پروسیسنگ کے بعد حاصل ہونے والی کمپوسٹ، غیر فعال مواد اور دیگر اشیاء کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزانہ پیدا ہونے والے اور روزانہ پراسیس کیے جانے والے ٹھوس کچرے کی مقدار اور پیداوار و پروسیسنگ کے درمیان فرق کی تفصیلات پیش کریں۔"
ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹریبونل کے سامنے پیش ہوئے جوائنٹ کمشنر سید ابوالقاسم نے کمشنر کا حلف نامہ داخل کرنے کے لیے تین ہفتے کی مہلت مانگی۔ بنچ نے درخواست منظور کرتے ہوئے کہا: "درخواست منظور کی جاتی ہے۔" اب اس معاملے کی اگلی سماعت 7 اکتوبر 2026 کو ہوگی۔
ایس ایم سی کی جانب سے پیش کی گئی تعمیلی رپورٹ کے مطابق، اچھن لینڈ فل سائٹ پر اس وقت تقریباً 11 لاکھ میٹرک ٹن پرانا کچرا موجود ہے، جس میں سے اب تک تقریباً 40 ہزار میٹرک ٹن کچرے کو بایو مائننگ کے ذریعے پراسیس کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچرے کو قابل استعمال اشیا، ریفیوز ڈرائیو فیول (آر ڈی ایف)، غیر فعال مواد اور مٹی میں الگ کرنے کا عمل جاری ہے، جبکہ پروسیسنگ کی صلاحیت بڑھانے کے لیے مزید مشینری بھی نصب کی جا رہی ہے۔
رپورٹ کے مطابق سرینگر میں روزانہ تقریباً 520 سے 550 ٹن ٹھوس کچرا پیدا ہوتا ہے، جبکہ موجودہ سہولیات اس کا صرف ایک حصہ ہی پراسیس کر پاتی ہیں۔ اس طرح روزانہ تقریباً 320 سے 350 ٹن کچرے کی پروسیسنگ کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔
اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ایس ایم سی نے روزانہ 800 ٹن کچرا پراسیس کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ایک مربوط ٹھوس کچرا انتظامی مرکز کی تجویز پیش کی ہے۔ اس منصوبے میں آر ڈی ایف پلانٹ، کمپریسڈ بایو گیس پلانٹ، توسیع شدہ میٹریل ریکوری سہولت اور سائنسی لینڈ فل شامل ہوں گے۔ اس تجویز کا این آئی ٹی سرینگر نے جائزہ لے کر منظوری دی ہے، جبکہ ٹینڈرز جاری کرنے سے پہلے اسے انتظامی اور کابینہ کی منظوری کا انتظار ہے۔
ایس ایم سی نے ٹریبونل کو یہ بھی بتایا کہ اس کا گندے پانی کی صفائی کا پلانٹ فعال ہے، کچرے سے نکلنے والے آلودہ مائع کے انتظام کو بایو مائننگ کے عمل سے جوڑ دیا گیا ہے، بایو اینزائم کے ذریعے صفائی کا کام جاری ہے اور ماحولیاتی نگرانی باقاعدگی سے کی جا رہی ہے۔
ایس ایم سی کے مطابق، روزانہ 125 ٹن تعمیراتی اور انہدامی کچرے کو پراسیس کرنے کی صلاحیت رکھنے والا مرکز تکمیل کے قریب ہے۔ لینڈ فل سائٹ کے اطراف 3,200 سے زیادہ درخت لگائے گئے ہیں، جبکہ بدبو کم کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں پر مبنی محلول اور پانی کے چھڑکاؤ سمیت مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
ان دعوؤں کے باوجود ٹریبونل نے نئی مدت پر غور کرنے سے پہلے واقعی صاف کیے گئے کچرے، پروسیسنگ کے نتائج اور پراسیس شدہ مواد کو ٹھکانے لگانے سے متعلق قابل تصدیق اعداد و شمار طلب کیے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹریبونل محض نئی یقین دہانیوں کے بجائے قابلِ پیمائش اور عملی پیش رفت دیکھنا چاہتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: