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معذور کرکٹر عامر حسین اور سرکاری ٹیچر وسیم احمد کو یوم آزادی کے موقع پر صدر جمہوریہ کی خصوصی دعوت
یوم آزادی کی مناسبت سے اننت ناگ اور کولگام سے دو خاص شخصیتوں کو صدرجمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون آنے کی دعوت دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 14, 2026 at 12:13 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اور کولگام اضلاع سے تعلق رکھنے والی دو شخصیات کو یومِ آزادی کے موقع پر صدرِ جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کی جانب سے راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والے خصوصی ’’ایٹ ہوم‘‘ (At Home) استقبالیہ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔
اننت ناگ کے بجبہارہ سے تعلق رکھنے والے بازوؤں سے محروم پیرا کرکٹر عامر حسین اور کولگام ضلع کے سرکاری ٹیچر وسیم احمد لون کو 15 اگست کو ہونے والی اس باوقار تقریب میں شرکت کی دعوت ملی ہے۔
عامر حسین نے صدرِ جمہوریہ کی جانب سے دعوت ملنے کو پورے گاؤں اور علاقے کے لیے باعثِ فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ دعوت موصول ہونے پر پورا گاؤں خوشی اور فخر سے سرشار ہوگیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے راشٹرپتی بھون میں مدعو کیا جانا انتہائی خوشی کا لمحہ ہے۔
کرکٹر عامر حسین نے اپنی معذوری کو کبھی اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور اپنی محنت اور عزم کے ذریعے کرکٹ کھیلنے کے منفرد طریقے ایجاد کیے۔ وہ بلے کو گردن اور کندھے کے درمیان پکڑ کر بیٹنگ کرتے ہیں جبکہ گیند کو پاؤں کی مدد سے تھام کر بولنگ کرتے ہیں۔
عامر نے بتایا کہ ابتدائی دور میں گرفت، کنٹرول، سمت اور درستگی پیدا کرنا انتہائی مشکل تھا، خصوصاً چمڑے کی گیند سے کھیلتے ہوئے، تاہم مسلسل مشق نے انہیں اپنی تکنیک بہتر بنانے اور اعتماد حاصل کرنے میں مدد دی۔
ضلع اننت ناگ کے واگہامہ نامی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 34 سالہ عامر لون نے کبھی اپنی معذوریت کو اپنے خوابوں پر ہاوی نہیں ہونے دیا، یہی وجہ ہے کہ پیرا کرکٹ ٹیم میں عامر نے بہترین کارکردگی کا مظاہر کرکے نہ صرف اپنا مقام حاصل کیا، بلکہ دوسرے نوجوانوں کے لئے مشعل راہ بن کر ابھرے۔
بچپن میں لکڑی کے کارخانہ میں ایک حادثہ کے دوران عامر نے اپنی دونوں بازوں کھو دئے، اس وقت فوج عامر کے بے بس گھر والوں کی مدد کے لیے سامنے آئی اور بروقت کارروائی سے عامر کی جان بچ گئی۔ عامر نے اپنی زندگی میں کافی محنت کی اور پیرا کرکٹ ٹیم میں بہترین کھلاڑی کے بطور نمائندگی کی۔
عامر لون بچپن سے ہی ماسٹر بلاسٹر سچن ٹنڈولکر کے بڑے فین رہے ہیں۔ عامر کے مطابق انہوں نے سچن کو دیکھ دیکھ کر کرکٹ سیکھا ہے۔ وہیں مشہور کرکٹر سچن ٹنڈولکر نے عامر کے حوصلے کو دیکھ کر ان سے ملاقات میں دلچسپی ظاہر کی اور بعد میں دونوں نے ملاقات کی۔ عامر نے بتایا کہ سچن ٹنڈولکر نے انہیں کرکٹ جاری رکھنے اور کبھی ہمت نہ ہارنے کی ترغیب دی۔ سرینگر میں ہونے والے اس ملاقات میں سچن تنڈولکر نے عامر حسین لون کو ایک بلا (بیٹ) تحفہ کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ ،یہ بیٹ آپ کے گاؤں والوں کے لئے میری طرف سے تحفہ ہے سب کو بولیں کہ من لگا کر کرکٹ کھیلیں اور کھیل کا مزہ لیں۔ سچن ٹنڈولکر نے عامر حسین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں شاباشی دی اور ان کا حوصلہ بڑھایا ۔۔
دوسری جانب کولگام کے دمحال ہانجی پورہ ( ڈی ایچ پورہ) زون کے گورنمنٹ مڈل اسکول دُرہامہ میں تعینات سرکاری استاد وسیم احمد لون کو بھی صدرِ جمہوریہ کی جانب سے دعوت موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پوری تدریسی برادری کے لیے باعثِ مسرت اور اعزاز قرار دیا۔
وسیم احمد لون نے بتایا کہ جب انہوں نے اسکول میں کام شروع کیا تو وہاں طلبہ کی تعداد انتہائی کم تھی۔ انہوں نے دیگر اساتذہ کے ساتھ مل کر بچوں کو سرکاری اسکول کی جانب راغب کرنے کے لیے مہم شروع کی، جس کے نتیجے میں اسکول میں طلبہ کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔
ان کے مطابق اسکول میں طلبہ کا اندراج محض 12 تھا، جو مسلسل کوششوں کے بعد بڑھ کر تقریباً 125 تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی تعلیم اور اسکول میں داخلے کو فروغ دینے کے لیے اساتذہ کو طلبہ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ کر تعلیم دینی چاہیے۔
وسیم لون نے صدرِ جمہوریہ کی جانب سے ملنے والی دعوت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز ان کی ذاتی کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری تدریسی برادری کے لیے بھی باعثِ فخر ہے۔
عامر حسین کی جدوجہد اور وسیم احمد لون کی تعلیمی خدمات کو یومِ آزادی کے موقع پر ملنے والی یہ دعوت جموں و کشمیر کے ان افراد کی حوصلہ افزائی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے جو مشکلات کے باوجود اپنی صلاحیت، محنت اور عزم کے ذریعے معاشرے میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔
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