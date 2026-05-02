'معذوری نا اہلی نہیں'، معذور انجینئر کے لیے نشست خالی رکھنے کی ٹریبونل کی ہدایت
ٹریبونل نے معذور انجینئر کے حقوق پر زور دیتے ہوئے بھرتی عمل میں شفافیت اور برابری یقینی بنانے کی ہدایت جاری
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 2, 2026 at 3:44 PM IST
سرینگر: سرینگر میں سنٹرل ایڈمنسٹریٹیو ٹریبونل (CAT) نے جونیئر انجینئر (الیکٹریکل) کی ایک اسامی عامر سہیل وانی نامی کشمیری انجینئر کے لیے خالی رکھے جانے کی حکام کو ہدایت دی ہے ۔ عامر سہیل وانی ایک کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک انجینئر، مصنف اور محقق ہیں جو سیریبرل پالسی (cerebral palsy ) کا شکار ہے۔ جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (JKSSB) کی بھرتی کے دوران ان کی سفارش روک دی گئی تھی۔
عامر سہیل سرینگر کے چھتہ بل علاقے کے رہائشی ہیں، اور کشمیر کے ادبی اور تعلیمی حلقوں میں فلسفہ، مذہب، ادب اور سائنس پر اپنی تحریروں کے لیے کافی جانے جاتے ہیں۔ وہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (NIT) سرینگر سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے مقامی اور قومی اخبارات میں بھی لکھا ہے اور کشمیر کی یونیورسٹیوں میں لیکچرز بھی دیے ہیں۔
ٹریبونل نے پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ (پی ڈی ڈی) اور دیگر حکام کے خلاف ان کی درخواست کی سماعت کے دوران کہا کہ "معذوری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو زندگی کے دوسرے شعبوں تک رسائی سے محروم کر دیا جائے۔" رکن (جوڈیشل) ایم ایس لطیف اور رکن (ایڈمنسٹریٹو) پرشانت کمار پر مشتمل بنچ نے کہا کہ روزگار "قومی دولت" ہے اور ہر اہل امیدوار کو منصفانہ موقع ملنا چاہیے۔
بنچ نے کہا: "روزگار ایک قومی دولت ہے جس میں ہر اہل امیدوار کو غور کیے جانے کا حق حاصل ہے اور کوئی بھی اس پر اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب آئین نے معذور افراد کے لیے تحفظ فراہم کیا ہے۔" ٹریبونل نے مزید کہا کہ بھرتی کرنے والے اداروں پر اضافی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ کریں اور آئینی ضمانتوں کو برقرار رکھیں۔
درخواست کے مطابق، JKSSB نے پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے تحت کارپوریشنز میں جونیئر انجینئر (الیکٹریکل) کی اسامیوں کے لیے اشتہار نمبر 02 آف 2025 جاری کیا تھا۔ وانی نے اوپن میرٹ اور بینچ مارک ڈس ایبلٹیز کے زمرے میں درخواست دی اور 25 اکتوبر 2025 کو ہونے والے تحریری امتحان میں شرکت کی۔
درخواست گزار کے مطابق، 23 فروری 2026 کو جاری عبوری سلیکشن لسٹ میں ان کا نام شامل تھا، لیکن ان کی معذوری کے سرٹیفکیٹ کی وضاحت اور دستاویزات میں ولدیت کے معمولی فرق کی وجہ سے ان کی سفارش روک دی گئی۔
درخواست میں کہا گیا کہ چیف میڈیکل آفیسر سرینگر نے بعد میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جس نے تصدیق کی کہ وانی سیریبرل پالسی کے مریض ہیں اور انہیں اسپاسٹک کوآڈری پیریسس ہے۔ حکام نے ولدیت کے فرق سے متعلق الگ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا۔
وانی کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل حذیف اشرف خانپوری نے دلیل دی کہ درخواست گزار تمام اہلیت پر پورا اترتا ہے اور اس کی معذوری اس کی انجینئر کے طور پر کارکردگی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ انہوں نے ٹریبونل کو بتایا: "وہ ایک تسلیم شدہ ادارے سے ڈگری یافتہ ہے اور اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔"
بنچ نے معذور افراد کے حقوق سے متعلق سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کا حوالہ دیا، جن میں "سید بشیرالدین قادری بنام نذیر احمد شاہ" اور "یونین آف انڈیا بنام نیشنل فیڈریشن آف بلائنڈ" شامل ہیں۔
سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے ٹریبونل نے کہا کہ رائٹس آف پرسنز وِتھ ڈسیبلٹیز ایکٹ 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act )"برابری اور عدم امتیاز کے اصول" پر مبنی ہے۔ ٹریبونل نے یہ بھی کہا کہ عدالتیں معذوری کا اندازہ لگانے کی ماہر نہیں ہوتیں اور عام طور پر طبی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔
بنچ نے کہا: "فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ معاملہ ماہرین کے دائرہ کار میں آتا ہے کیونکہ عدالتوں کے پاس یہ مہارت نہیں ہوتی۔"
جواب دہندگان کی جانب سے ڈپٹی ایڈووکیٹ جنرل سید مصعب نے کہا کہ حکام نے معذور افراد کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کیا ہے اور درخواست گزار کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا گیا۔
ٹریبونل نے نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت دی کہ جس زمرے میں وانی نے درخواست دی ہے، اس میں جونیئر انجینئر (الیکٹریکل) کی ایک اسامی اگلی سماعت تک پُر نہ کی جائے۔ ٹریبونل نے کہا: "ابتدائی طور پر رعایت دینے کا کیس بنتا ہے"، اور جواب دہندگان کو دو ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔
اس کیس کی اگلی سماعت 26 مئی 2026 کو مقرر ہے۔
