کشمیر میں اسکولی اوقات کار میں تبدیلی
یکم نومبر سے میونسپل حدود میں آنے والے اسکولوں کے اوقات کار صبح 10بجے جبکہ دیگر اسکولوں کے ساڑھے 10بجے سے شروع ہوں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 31, 2025 at 3:31 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی محکمہ اسکول ایجوکیشن، کشمیر، نے سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی لائے جانے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق سبھی اسکول یکم نومبر سے نئے اوقات کے مطابق اپنا کام کاج شروع کریں گے۔
جاری کردہ حکم نامے کے مطابق میونسپل حدود میں آنے والے اسکولوں کا اوقات کار صبح 10بجے سے سہ پہر 3 بجے تک رکھا گیا ہے۔ جبکہ میونسپل حدود کے باہر آنے والے اسکولوں میں یہ اوقات کار ساڑھے10 سے سہ پہر ساڑھے 3 بجے تک رہے گا۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سرینگر کے تمام اسکولوں کو نئے اوقات کار پر سختی اور سنجیدگی سے عمل پیرا رہنے کی تاکید کی ہے۔ فی الوقت میونسپل حدود میں آنے والے سبھی نجی و سرکاری اسکولوں میں اوکات کار صبح ساڑھے 9بجے سے دو پہر 2:30جبکہ ان حدود سے باہر اسکولوں کے اوقات کار صبح 10بجے سے سہ پہر 3 بجے تک ہیں۔
واضح رہے کہ جموں وکشمیر میں عمر عبدللہ والی این سی سرکار نے اپنی پہلی کابینہ میٹنگ میں گزشتہ برس یکساں تعلیمی کلینڈر یعنی مارچ سیشن واپس تبدیل کرکے اسے پھر سے اکتوبر، نومبر سیشن میں بحال کر دیا۔ اب کشمیر صوبے اور جموں کے سرمائی زون میں شامل اسکولوں میں اول سے بارہویں جماعت تک کے تمام امتحانات اکتوبر تا دسمبر تک منعقد کیے جاتے ہیں۔
