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اسکولوں کے اوقات کار میں فی الحال کو تبدیل نہیں ہوگی: ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر
ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن طلباء سمیت عملے کو بھی موجودہ موسمی حالات سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 6, 2026 at 6:51 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے واضح کیا کہ کشمیر صوبے میں اسکولوں کے اوقات کو تبدیل کرنے کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہ "دربار موو" کے سلسلے میں اوقات میں کسی بھی تبدیلی پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر، نصیر احمد وانی، نے کہا کہ طلباء اور عملے کو موجودہ موسمی حالات سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔
ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کے مطابق، فی الحال کشمیر میں اسکولوں کا اوقات کار صبح 9 بجے سے ہے جس کے شیڈول میں فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ یہ بیان والدین کے بڑھتے ہوئے مطالبات کے درمیان آیا ہے جس میں حکومت سے کشمیر بھر میں اسکولوں کے اوقات کو تبدیل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں موسم خزاں نے دستک دی ہے۔ایسے میں صبح اور شام کے اوقات میں ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے اور محکمہ موسمیات نے 10 اکتوبر تک کہیں کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کی بھی پیشن گوئی کی ہے۔ جس دوران درجہ حرارت میں گراوٹ درج ہوگی۔
یاد رہے کہ کشمیر وادی کے ساتھ ساتھ جموں کے ونٹر زون علاقوں میں خزاں آنے کے ساتھ ہی اسکولی اوقات کار میں تبدیلی لاکر نصف گھنٹہ کی تبدیلی لائی جاتی تھی۔
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