سکمزکے ڈائریکٹر محمد اشرف گنائی قومی اعزاز سے سرفراز
Published : April 24, 2026 at 10:34 PM IST
سرینگر :(پرویز الدین) شیر کشمیر میڈیکل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ سرینگر کے ڈائریکٹر اور معروف انڈوکرنالوجسٹ ڈاکٹر محمد اشرف گنائی کو ان کی طبی تحقیق میں نمایاں خدمات کے لیے نیشنل اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز (این اے ایمایس ) کی جانب سے باوقار ریکگنیشن آف اکیڈمک ایکسیلنس (آر اے ای ) ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر محمد اشرف نے اینڈو کرائنولوجی اور میٹابولک عوارض، خاص طور پر پولی سسٹک اوری سینڈروم (پی سی او سی) سے متعلق بیماریوں میں ان کے اہم کام کو تسلیم کرتے ہوئے، زچہ و بچہ کی صحت، خواتین کی صحت اور کمیونٹی نیوٹریشن کے شعبے میں 2026 کے لیے اچانتا لکشمی پتی آر اے ای ایوارڈ حاصل کیا۔
21 اپریل 2026 کو نئی دہلی میں منعقدہ این اے ایم ایس کے 66 ویں یوم تاسیس کے موقع پر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے خواتین کی صحت اور بااختیار بنانے کے قومی اقدامات کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہوئے، ہندوستان میں نان کمینیکیبل ڈیزیز کی وبا میں پی سی او ایس بحث ڈرائیور کے عنوان سے خطاب کیا۔
یہ ایوارڈ انہیں ملک کے ممتاز طبی ماہرین کےہاتھوں دیا گیا۔ اعزاز میں ایک مینٹو اور گولڈ میڈل شامل پیں۔ ایسے میں ڈاکٹر محمد اشرف کے کام نے پی سی او ایس اور صحت کی اہم حالتوں جیسے ذیابیطس، قلبی امراض اور میٹابولک بیماریوں کے درمیان تعلق کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے آئی سی ایم آر، پی سی او ایس ٹاسک فورس اسٹڈی کے لیے نیشنل چیف کوآرڈینیٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں جو کہ بھارت کے 18 اداروں میں ایک تاریخی کثیر مرکزی تحقیقی پروجیکٹ ہے۔ جو پی سی او ایس پر ملک کا پہلا بڑے پیمانے پر جامع ڈیٹا تیار کرتا ہے۔ ایک انتہائی قابل طبی ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے اب 255 سے زائد تحقیقی اشاعتیں تصنیف کی ہیں اور یہ 25 سے زیادہ قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں۔