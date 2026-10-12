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نوجوانوں کو منشیات سے بچانے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری: ڈی جی پی
ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلن پربھات نے کہا کہ "نوجوان نسل کو منشیات سے دور رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔"
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 12, 2026 at 7:06 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں پیر کو جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) نلن پربھات نے جموں و کشمیر کے طلبہ خصوصاً نوجوانوں کو منشیات کے استعمال سے محفوظ رکھنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں کے ساتھ مشترکہ اور مربوط کوششیں انجام دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ میں عوام کی فعال شرکت ناگزیر ہے۔
سرینگر کے پولیس پبلک اسکول میں ایک تقریب کے موقع پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نلن پربھات نے کہا کہ "لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں جموں و کشمیر بھر میں منشیات مخالف مہم میں تیزی آ رہی ہے۔"
بچوں کو ملک کا مستقبل قرار دیتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ "نوجوان نسل کو نشہ آور اشیاء کے استعمال سے بچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔" واضح رہے کہ رواں برس موسم بہار کے آغاز میں ہی جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے "نشہ مکت جموں کشمیر" ابھیان شروع کیا تھا جو سو روز تک جاری رہا تھا۔ تاہم ابھیان کے اختتام کے بعد بھی ایل جی نے حکومتی اداروں کےساتھ ساتھ عوام کو بھی اس مہم کو سو روز تک ہی محدود نہ کرنے اور آئندہ بھی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی تھی۔
سو روزہ مہم کے دوران جموں کشمیر بھر میں پولیس نے منشیات کی چین کو توڑنے اور منشیات فروشی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی تیز کرتے ہوئے سینکروں منشیات فروشوں کو دبوچنے کے علاوہ کروڑوں روپے مالیت کی منشیات اور منشیات سے حاصل کردہ جائداد بشمول تجارتی کمپلیکس، رہائشی مکانات، گاڑیاں اور اراضی کو اٹیچ کیا تھا۔ اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔
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