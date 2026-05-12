جموں-پونچھ شاہراہ کی خستہ حالی سے عوام پریشان
ٹنل منصوبے جاری ہونے کے باوجود جموں پونچھ شاہراہ کی خستہ حالت نے مسافروں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 12, 2026 at 8:32 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں-پونچھ نیشنل ہائی وے (این ایچ 144-اے) کی خستہ حالت نے مسافروں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ بارڈر روڈز آرگنائزیشن (BRO) کی جانب سے جاری اپ گریڈیشن کام کے باوجود موجودہ سڑک کی حالت بہتر نہیں ہو سکی ہے۔
گولڈن آرک روڈ کے نام سے معروف یہ شاہراہ، خطہ پیر پنچال - راجوری اور پونچھ اضلاع - کو جموں سے جوڑتی ہے اور سیکیورٹی فورسز کو پونچھ تک لائن آف کنٹرول (LoC) پہنچنے کے لیے ایک اہم رابطہ بھی فراہم کرتی ہے۔ 230 کلومیٹر طویل اس شاہراہ کی اپ گریڈیشن کا کام 2018 میں اُس وقت شروع ہوا تھا، جب جموں سے اکھنور تک فور لین منصوبہ شروع کیا گیا۔
بعد ازاں 2021-22 میں اکھنور سے پونچھ تک ٹو وے اپ گریڈیشن کا کام شروع کیا گیا، جسے 2024 کے آخر تک مکمل ہونا تھا، لیکن منصوبے کی مدت میں توسیع کر دی گئی اور اب نئی ڈیڈ لائن اگست 2026 مقرر کی گئی ہے۔
بی آر او کے ایک افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "جموں سے اکھنور اور سنسر بنی سے راجوری تک کا زیادہ تر کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ چند ہی چھوٹے کام باقی ہیں۔ سنگل ٹنل، جو کالیدھار علاقے کو بائی پاس کرے گی، اور بھٹہ دریاں ٹنل، جو بھمبر گلی علاقے کو بائی پاس کرے گی، پر کام جاری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سنگل ٹنل اگست تک مکمل ہو جائے گی، جبکہ بھٹہ دریاں ٹنل میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔"
لوگوں کو سب سے زیادہ پریشانی چوکی چورہ سے سندربنی اور راجوری سے پونچھ تک موجودہ سڑک کی خراب حالت سے ہو رہی ہے۔ لوگوں، ڈرائیوروں کا الزام ہے کہ سڑک پر گہرے گڑھے اور ناہموار سطح کے باعث اس سڑک پر چلنے والی گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سرنکوٹ سے پونچھ تک کا حصہ بھی انتہائی خستہ حال ہے اور مسافروں کو روزانہ گونا گوں مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔
جموں کے ایک رہائشی روہت کمار نے کہا: "میں نے گزشتہ ہفتے جموں سے پونچھ کا سفر کیا، لیکن سڑک کی خراب حالت کی وجہ سے سفر انتہائی تکلیف دہ رہا۔ BRO حکام کو چاہیے کہ کام میں تیزی لائیں اور جب تک ٹنلیں مکمل نہیں ہوتیں، تب تک کم از کم موجودہ سڑک کی حالت بہتر بنائیں، کیونکہ بعد میں ان حصوں کو بائی پاس کر دیا جائے گا۔"
BRO افسر نے بتایا کہ 30 جون تک سنگل ٹنل مکمل ہونے کی امید ہے، جس کے بعد کالیدھار والا حصہ بائی پاس ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا: "ٹنل مکمل ہونے کے بعد کنٹریکٹر کو ہدایت دی گئی ہے کہ کالیدھار علاقے کی موجودہ سڑک پر بھی میکڈمائزیشن کی جائے۔"
اکثر و بیشتر اسی سڑک پر جموں تک کا سفر کرنے والے پونچھ کے رہائیشیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ BRO نے ان حصوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جو بعد میں بائی پاس ہو جائیں گے۔
سرنکوٹ کے رہائشی مدثر چودھری نے بتایا: "یہ اچھی بات ہے کہ ٹنلیں بن رہی ہیں، جس سے سفر کا وقت اور فاصلہ کم ہوگا، لیکن جب تک کام مکمل نہیں ہوتا، موجودہ سڑک کو بھی توجہ دی جانی چاہیے۔"
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے BRO پونچھ کے آفیسر کمانڈنگ آشیش رنجن نے کہا: "کام تیز رفتاری سے جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ 31 اکتوبر تک بھٹہ دریاں سے پونچھ تک کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔زمین کے معاوضے سے متعلق کچھ مسائل ہیں، جنہیں بھی حل کیا جا رہا ہے۔"
