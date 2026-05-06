ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سوپور کا پل گذشتہ کئی برسوں سے خستہ حالی کا شکار
جموں وکشمیر کے ضلع بارہمولہ میں سوپور کا پل کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بارہمولہ بانڈی پورہ کپوارہ کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔
Published : May 6, 2026 at 12:32 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): دراصل یہ پل آج سے دس سال قبل عوام کی سہولیات کیلئے بنایا گیا تھا اور یہ پل کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ پل ضلع بارہمولہ کے ساتھ ساتھ ضلع بانڈی پورہ کے علاوہ سرحدی قصبہ کپواڑہ کو جوڑتا ہے اور ہر دن اس پر سے ہزاروں کی تعداد میں مال بردار گاڑیوں کے علاوہ دیگر چھوٹی بڑی گاڑیاں اس پر سے گزرتی ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق جب سے یہ پل بنا ہے تب سے لے کر آج تک اس کی کئی بار مرمت کی جاچکی ہے، لیکن آج تک اس کو مکمل طریقے سے ٹھیک نہیں کیا گیا، لوگوں نے سرکار اور ضلع انتظامیہ پر الزام عائد کیا کہ ان کی لاپرواہی سے آج یہ پل مکمل خراب ہوا ہو گیا ہے، اب اس پر جگہ جگہ گڑھے ہے اور یہ پل ہل رہا ہے اور اگر اس پل کی مرمت جلد نہیں کی گئی تو یہاں پر کبھی بھی بڑا حادثہ ہوسکتا ہے۔
لوگوں نے مزید کہا کہ کیا اب سرکار اور انتظامیہ اس دن کا انتظار کر رہی ہے کہ یہاں پر کوئی حادثہ پیش آئے کیونکہ لاپرواہی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور ہم ایک بار پھر سرکار اور متعلقہ محکمہ سے التماس کرتے ہے کہ اس پل کی مرمت کی جائے یا اس کو مرمت مکمل ہونے تک بند کیا جائے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔
مزید پڑھیں: ای ٹی وی بھارت کی خبر کا اثر، کوکرناگ دندی پورہ میں ڈرینیج نظام کی تعمیر، عوام نے لی راحت کی سانس
اس ضمن میں ایڈشنل ڈپٹی کمشنر سوپور نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہ بات سچ ہے کہ پل کافی خستہ ہے اور ہم نے متعلقہ حکام سے بات کی ہے اور ہم کل تک اس پر کام شروع کریں گے، انہوں نے یقین دلایا کہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بھی مرمت کا کام ہوگا فی الفور کیا جائے گا۔