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رفیع آباد: چانم میں تباہ شدہ پل سے مقامی آبادی پریشان، تعمیرِ نو کا مطالبہ
متعلقہ محکمے کے مطابق رفیع آباد کے تباہ حال چانم پل کو چھ کروڑ کی لاگت سے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔
Published : September 15, 2026 at 11:44 AM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں رفیع آباد کے بالائی علاقے چانم میں واقع پل کو آج سے بارہ سال پہلے بادل پھٹنے اور نالے میں اچانک طغیانی آنے کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن آج تک اس پل کی مرمت نہیں کی گئی۔ یہ 2014 کی بات ہے جب اچانک سطحِ آب بڑھنے سے اس پل کو شدید نقصان ہوا۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے بتایا کہ دس سے زائد برس گزر چکے ہیں اور ہم آج بھی پریشان ہیں۔ ایک زمانے میں یہ پل مختلف دیہاتوں کو آپس میں جوڑتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے قریب ایک اسکول بھی ہے، لیکن پل کی خستہ حالی کی وجہ سے بچوں کو بھی کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسکول کے بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پل کے نیچے ایک نالہ ہے، جس میں خراب موسمی حالات میں کا بہاؤ اکثر بیشتر تیز رہتا ہے اور کبھی بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب بہت سے بچوں نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ پل کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ اور ان کے والدین شدید پریشان ہیں۔
لوگوں نے کہا کہ کئی بار متعلقہ محکمے اور سرکار سے گزارش کی جا چکی ہے کہ اس پل کی مرمت کا کام شروع کیا جائے، لیکن آج تک ہماری بات کسی نے نہیں سنی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دور افتادہ علاقہ ہے اور جب برف باری کا موسم ہوتا ہے تب ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تب نالے میں سطح آب بڑھنے سے خطرہ ہوتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔
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انہوں نے کہا کہ اس وقت ریاست میں نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے اور جو ہمارے مقامی ایم ایل اے ہیں، وہ خوش قسمتی سے کابینہ وزیر بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس پل کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایم ایل اے جاوید احمد ڈار نے حال ہی میں علاقے کا دورہ کیا اور چانم پل کی نئی تعمیر کی منظوری پر زور دیا۔
انہوں نے یقین دلایا کہ تعمیراتی کام کو آسان بنانے اور علاقے کی طویل عرصے سے زیرِ التوا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اس ضمن میں رفیع آباد کے محکمہ آر اینڈ بی ڈویژن کے ایک اعلیٰ افسر نے کیمرے پر بات کرنے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم نے نابارڈ اسکیم میں اس پل شامل کیا ہے اور آنے والے وقت پر اس پر کام شروع ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں پر نیا پل بنے گا جس کی لاگت کا تخمینہ تقریباً چھ کروڑ روپے ہوگا۔
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