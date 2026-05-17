پلوامہ میں مردم شماری 2027 کےلیے ڈیجیٹل خود شماری کے عمل کا افتتاح
ڈپٹی کمشنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس اہم قومی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور خود شماری کو کامیاب بنانے۔
Published : May 17, 2026 at 5:06 PM IST
پلوامہ: ضلع پلوامہ میں مردم شماری 2027 کے تحت ڈیجیٹل خود شماری عمل کا آج باضابطہ افتتاح ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کیا۔ اس موقع پر ضلع کے مختلف محکموں کے افسران کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس اہم قومی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور خود شماری کے عمل کو کامیاب بنانے میں انتظامیہ کا تعاون کریں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے پہلی مرتبہ جدید ڈیجیٹل نظام کے تحت خود شماری کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے شہری اپنے گھر اور خاندان سے متعلق معلومات آن لائن درج کر سکیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل خود شماری نہ صرف وقت کی بچت کرے گی بلکہ مردم شماری کے عمل کو زیادہ شفاف، منظم اور درست بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام پر زور دیا کہ جو خاندان خود شماری مکمل کریں وہ اپنا “خود شماری آئی ڈی” محفوظ رکھیں تاکہ مردم شماری عملے کے دورے کے دوران تصدیقی مرحلہ آسانی سے مکمل کیا جا سکے۔ ان کے مطابق اس طریقہ کار سے شفافیت بڑھے گی، فیلڈ عملے کے وقت کی بچت ہوگی اور مردم شماری کی رفتار میں بہتری آئے گی۔
ڈاکٹر بشارت قیوم نے مزید بتایا کہ ڈیجیٹل خود شماری کی سہولت 17 مئی سے شروع ہو کر 31 مئی تک جاری رہے گی۔ اس مدت کے دوران شہری آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی معلومات خود درج کر سکیں گے۔ اس کے بعد یکم جون سے 30 جون تک تربیت یافتہ شمار کنندگان ضلع بھر میں گھر گھر جا کر ہاؤس لسٹنگ آپریشن انجام دیں گے، جس کے تحت گھروں، خاندانوں اور بنیادی سہولیات سے متعلق تفصیلات جمع کی جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ مردم شماری کسی بھی خطے کی ترقی، مؤثر منصوبہ بندی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے نہایت اہم عمل ہے۔ مردم شماری کے اعداد و شمار کی بنیاد پر حکومت صحت، تعلیم، سڑکوں، بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق پالیسیاں مرتب کرتی ہے۔ اس لیے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست معلومات فراہم کر کے اس قومی عمل میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔