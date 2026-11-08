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کشمیر کی سیاست اور ثقافت کی علامت 'چنار' کے بچاؤ کی خاطر ڈیجٹل ڈیٹا بیس تیار
جموں و کشمیر حکومت نے چنار کے تحفظ کے لیے تیس ہزار درختوں کی جیو ٹیگنگ مکمل کر لی۔
Published : November 8, 2026 at 7:06 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر حکومت نے تقریباً تیس ہزار چنار کے درختوں کی جیو ٹیگنگ مکمل کر لی ہے، جب کہ ان کے تحفظ اور مضبوط نگرانی کے لیے ایک ڈیجیٹل ڈیٹا بیس بھی تیار کیا گیا ہے۔ حال ہی میں جموں و کشمیر فارسٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ایک جائزے میں یہ بات کہی گئی ہے۔
حکام کے مطابق کشمیر میں 10,000 نمایاں چنار کے درختوں پر، جب کہ جموں خطے میں 3,500 پیپل اور برگد کے درختوں پر کیو آر کوڈ والی تختیاں نصب کی گئی ہیں۔ وہیں باقی ماندہ چنار، برگد اور پیپل کے درختوں کی جیو ٹیگنگ کا عمل سروے کے دوسرے مرحلے میں مکمل کیا جائے گا۔ 90 کی دہائی میں وادیِ کشمیر میں چنار کے درختوں کی کُل تعداد کا تخمینہ تقریباً 35,000 سے 40,000 کے درمیان لگایا گیا تھا، جو کہ 70 کی دہائی کے ریکارڈ یعنی تقریباً 42,000 درختوں سے مسلسل کمی کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ حال ہی میں محکمہ جنگلات کے اقدامات اور جیو ٹیگنگ سروے کے ذریعے خطے میں چنار کے تقریباً 28,000 سے 30,000 درختوں کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔
چنار، جسے مقامی زبان میں 'بوئن' کہا جاتا ہے، کشمیر کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کی خوبصورتی میں یوں تو ہر قسم کے چھوٹے بڑے درخت اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن چنار اپنی قد و قامت اور حسن کی وجہ سے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ چنار کو اپنی مکمل قد و قامت اور شان و شوکت تک پہنچنے میں تقریباً 150 برس کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ کشمیر میں چنار محض ایک درخت نہیں ہے، بلکہ یہ استقامت، خوبصورتی اور ثقافتی تسلسل کی ایک زندہ علامت ہے جو صدیوں سے یہاں کی شاعری، فطری حسن اور روزمرہ زندگی میں رچا بسا ہے۔
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چنار اگرچہ ایک غیر ثمر دار (بغیر پھل کا) درخت ہے، مگر اس کی لکڑی جوہر دار ہوتی ہے۔ شدید گرمی میں اس کا سایہ فرحت بخشتا ہے، جب کہ تیز بارش میں یہ اپنے سایہ تلے دس منٹ تک بھیگنے نہیں دیتا۔ اس درخت کی لمبائی 25 میٹر اور موٹائی 50 فٹ سے بھی زائد ہوتی ہے۔ موسمِ گرما کے دوران جہاں اس کے بڑے بڑے سرسبز پتے خوشنما نظر آتے ہیں، وہیں خزاں کے موسم میں یہ پتے زرد اور سرخ رنگ میں تبدیل ہو کر ایک الگ ہی حسن بکھیرتے ہیں۔ چنار کو 'شاہی درخت' کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں پہلی مرتبہ چنار کا پودا مغلوں کے دورِ اقتدار میں سنہ 1586 کے بعد سرزمینِ فارس سے لا کر یہاں بویا گیا۔
مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دورِ حکمرانی میں کشمیر کے دارالحکومت سرینگر میں ڈل جھیل کے کنارے واقع وسیع و عریض نسیم باغ میں 1200 چنار کے درخت لگائے تھے اور اس کے بعد کئی دہائیوں تک جگہ جگہ چنار کے پودے لگانے کا رجحان عام ہوتا گیا۔ ایسے میں آج کی تاریخ میں کشمیر میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں چنار کے درخت نہ ہوں۔ تاہم، کہیں سرکاری عمارتیں کھڑی کرنے کا معاملہ ہو یا سڑکوں کی تعمیر کا، گزشتہ دہائیوں میں چنار کے درختوں کی بے دردی سے کٹائی بھی کی گئی، جس پر ماہرین نے اس خوبصورت درخت کے معدوم ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا۔ اسی کے نتیجے میں کشمیر کے محکمہ جنگلات نے چنار کے درختوں کی جیو ٹیگنگ کی مہم چند برس قبل شروع کی اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔
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چنار کو 'میجک آف کشمیر' (کشمیر کا جادو) بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رات کے وقت جب چنار کے پتوں پر روشنی پڑتی ہے تو سلگتے ہوئے پتے ایک حسین امتزاج پیدا کرتے ہیں، جسے فطرت کے شیدائی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ چنار کے پودے کو تناور، جلالی اور سجاوٹی درخت بننے میں ایک صدی لگ جاتی ہے۔ چنار نے اپنی منفرد پہچان اور خوبصورتی کی بدولت یہاں کے ادب اور شعر و شاعری میں بھی اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے۔ اسی لیے شاعرِ مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی کشمیر کے حوالے سے شعر کہنے کے لیے چنار کا استعارہ استعمال کیا تھا:
جس خاک کے خمیر میں ہے آتشِ چنار
ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاکِ ارجمند
اسی طرح جموں و کشمیر کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے بانی اور یہاں کے پہلے وزیرِ اعظم شیخ محمد عبداللہ نے بھی اپنی خود نوشت سوانح عمری کا عنوان ’آتشِ چنار‘ ہی رکھا تھا۔
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