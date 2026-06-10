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ڈی آئی جی ایس کے آر نے امرناتھ یاترا کے حفاظتی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا
اجلاس میں یاترا کے مجموعی سکیورٹی انتظامات، نفری کی تعیناتی سمیت تمام پہلوؤں پر تفصیل سے غور و خوض کیا گیا۔
Published : June 10, 2026 at 10:16 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): امرناتھ جی یاترا 2026 کے پیش نظر سکیورٹی اور انتظامی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس، جنوبی کشمیر رینج جاوید اقبال منٹو نے پہلگام میں ایک اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کا مقصد یاترا کے پُرامن، محفوظ اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف سیکورٹی اور سول ایجنسیوں کے درمیان بہتر رابطہ کاری اور تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔
اجلاس میں ڈی آئی جی سی آر پی ایف، کمانڈر فرسٹ سیکٹر راشٹریہ رائفلز، ایس ایس پی اننت ناگ، ایڈہاک کمپنیوں کے کمانڈنگ افسران، اے ایس پی نارتھ کیمپ عیشمقام سمیت پولیس، سی اے پی ایف اور دیگر متعلقہ اداروں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران یاترا کے مجموعی سکیورٹی انتظامات، نفری کی تعیناتی، حساس علاقوں میں نگرانی، ٹریفک مینجمنٹ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے طریقہ کار، مواصلاتی نظام اور مختلف سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان رابطہ کاری کے امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس کے علاوہ یاتریوں کی حفاظت، سہولت اور یاترا روٹ پر درپیش ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔
ڈی آئی جی جنوبی کشمیر رینج نے آپسی رابطہ کاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ مسلسل چوکس رہیں اور یاترا روٹ پر سکیورٹی اقدامات کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے فعال پولیسنگ، اہلکاروں کی باقاعدہ بریفنگ اور کسی بھی ہنگامی صورتحال پر فوری ردعمل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
اجلاس میں شریک مختلف محکموں اور سیکورٹی ایجنسیوں کے افسران نے اپنی اپنی حدود میں کیے گئے انتظامات سے متعلق تفصیلی جانکاری فراہم کی اور شری امرناتھ جی یاترا کے کامیاب انعقاد کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔
ڈی آئی جی جاوید اقبال منٹو نے اب تک کی گئی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو باہمی تعاون اور مربوط حکمت عملی کے تحت کام کرنے کی ہدایت دی تاکہ یاتریوں کو ایک محفوظ، پُرامن اور بلا رکاوٹ یاترا کا تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ اجلاس کے اختتام پر تمام سکیورٹی اور سول ایجنسیوں نے امرناتھ یاترا 2026 کے کامیاب، محفوظ اور منظم انعقاد کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔
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