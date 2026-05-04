ڈی آئی جی شمالی کشمیر رینج نے کیا سوپور کا دورہ، سکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ
ڈی آئی جی نارتھ کشمیر رینج نے سکیورٹی، انٹیلی جنس اور جرائم کے خلاف بہتر حکمت عملی اور تال میل مضبوط کرنے پر زور دیا۔
Published : May 4, 2026 at 8:57 PM IST
سوپور (کوثر عرفات) : ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس، شمالی کشمیر رینج (این کے آر) بارہمولہ، ڈاکٹر ونود کمار (آئی پی ایس) نے آج پولیس ضلع سوپور کا دورہ کیا اور سکیورٹی صورتحال کے علاوہ و جرائم سے متعلق پیشرفت کا ایک تفصیلی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس میں ایس ایس پی سوپور، افتخار طالب سمیت جموں کشمیر پولیس کے دیگر سینئر افسران بھی شریک رہے۔ اس کے علاوہ ایس پی سوپور، ایس ڈی پی اوز، ڈی وائی ایس پی آپریشنز اور ضلع کے ایس ایچ سبھی اوز بھی موجود تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ شمالی کشمیر رینج کا چارج سنبھالنے کے بعد ڈی آئی جی این کے آر (NKR) کا پولیس ضلع سوپور کا یہ پہلا فیلڈ دورہ تھا۔
اجلاس کے دوران سکیورٹی صورتحال، جرائم کے رجحانات اور جاری آپریشنز کا جامع جائزہ لیا گیا۔ مضبوط سکیورٹی گرڈ برقرار رکھنے، انٹیلی جنس نظام کو مزید مستحکم بنانے اور ابھرتے چیلنجز کا فوری اور مؤثر جواب دینے پر خصوصی زور دیا گیا۔
مزید برآں، این ڈی پی ایس سمیت اہم مقدمات کی تفتیشی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ معیاری تفتیش، مقدمات کی بروقت تکمیل اور مؤثر قانونی کارروائی کو یقینی بنائیں۔
ڈی آئی جی این کے آر نے تمام اکائیوں کے درمیان بہتر تال میل، چوکسی میں اضافہ اور جرائم پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے عوامی رابطے اور کمیونٹی پولیسنگ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔
افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ "نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان" کے تحت ضلع بھر میں امن، استحکام اور عوامی اعتماد کو مضبوط بنانے کے لیے فعال اقدامات کے ساتھ سخت نفاذ جاری رکھیں۔
