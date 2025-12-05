ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلع رامبن کے مختلف حصوں سے آئے 90 طلبہ بھارت درشن ٹور کیلئے روانہ
جموں کے ضلع رامبن میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت آج ڈسٹرکٹ پولیس لائن چندروگ نے90 طلباء کو بھارت درشن ٹور کے لیے روانہ کیا
Published : December 5, 2025 at 2:35 PM IST
رامبن (رامبن نواز رونیال): جموں وکشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن سے ڈپٹی انسپکٹر جزل پولیس ڈی ار کے رینج بٹوت سشریدھر پاٹل اور ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت آج ڈسٹرکٹ پولیس لائن چندروگ رامبن سے 90 طلباء کو بھارت درشن ٹور کے لیے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی رامبن ارون گپتا ڈپٹی ایس پی ہڈکواٹر رامبن وقار احمد ڈپٹی ایس پی ڈی ار رامبن اور مختلف تھانہ پولیس کے انچارج موجود تھے۔
پہاڑی رامبن ضلع کے مختلف تحصیلوں سے آئے 90 طلباء پر مشتمل دوگروپ دو خصوصی بسوں کے ذریعے پولیس کے اعلی افسران کی قیادت میں نئی دہلی اور حیدآباد کے پانچ روزہ دورے پر روانہ ہوئے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور منشیات کے خلاف جنگ کا پیغام دیا۔
بھارت درشن کیلئے جانے والے طلباء کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ٹور پروگراموں سے انہیں مستقبل میں فائدہ پینچے گا۔ وہیں اس پروگرام کے موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے شریدھر پاٹل نے کہا کہ 'پولیس ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ وہ ضلع کے ہونہار بچوں کا اعتماد بڑھائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں منشیات کی جانب بڑھنے سے روکنے کیلئے اس طرح کے پروگرام منعقد کرنا چاہئے۔