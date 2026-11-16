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ڈی آئی جی آرمڈ پولیس کشمیر کا سرینگر میں اہم مقامات کا اچانک دورہ، سکیورٹی انتظامات کا لیا جائزہ
ڈی آئی جی مقصود الزمان نے درگاہ حضرت بل، جامع مسجد، خانقاہِ معلیٰ اور رگھوناتھ مندر میں تعینات گارڈز کی چوکسی کا جائزہ لیا۔
By ANI
Published : November 16, 2026 at 7:36 AM IST
سرینگر: ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس (ڈی آئی جی) آرمڈ پولیس کشمیر رینج، مقصود الزمان نے تعینات اسٹیٹک پولیس گارڈز کے اہلکاروں کی تیاری اور مستعدی کا جائزہ لینے کے لیے سرینگر بھر کی اہم تنصیبات اور ممتاز مذہبی مقامات پر سکیورٹی انتظامات کا رات گئے اچانک معائنہ کیا۔ جن مقامات کا معائنہ کیا گیا ان میں رگھوناتھ مندر، حبہ کدل؛ خانقاہِ معلیٰ، سرینگر؛ جامع مسجد، نوہٹہ؛ اور درگاہ حضرت بل، سرینگر شامل ہیں۔
معائنے کے دوران ڈی آئی جی نے موجودہ سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، تعینات اہلکاروں کی چوکسی اور آپریشنل تیاری کو پرکھا، اور کسی بھی ناگہانی سکیورٹی صورت حال سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ان کی تیاری کا معائنہ کیا۔
ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے ڈی آئی جی نے ان پر زور دیا کہ وہ ان حساس تنصیبات کی حفاظت کرتے ہوئے انتہائی چوکسی، چوبیس گھنٹے مستعدی، طے شدہ سکیورٹی پروٹوکول کی سختی سے پاسداری اور اعلیٰ پیشہ ورانہ عزم کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سکیورٹی فرائض کی انجام دہی میں کسی قسم کی غفلت یا سستی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔
ڈی آئی جی نے موجودہ سکیورٹی انتظامات کو مزید مضبوط بنانے، مؤثر نگرانی کو یقینی بنانے اور کسی بھی ابھرتے ہوئے سکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے فوری ردعمل کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے موقعے پر ہی ضروری ہدایات بھی جاری کیں۔
اس معائنے کے دوران کمانڈنٹ پانچویں بٹالین جے کے اے پی، ایس ایس پی اے پی سی آر کشمیر، ڈپٹی کمانڈنٹ چودہویں بٹالین جے کے اے پی، اور متعلقہ ڈسٹرکٹ پولیس افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔
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