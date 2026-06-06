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امرناتھ یاترا کے پرامن انعقاد کے لیے خصوصی انتظامات، ڈی آئی جی نے ایس ایس پی کے ہمراہ، سی اے پی ایف کیمپوں کا جائزہ لیا
رہائشی انتظامات، صفائی ستھرائی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، طبی سہولیات، مواصلاتی نظام اور دیگر لاجسٹک انتظامات کا جائزہ لیا۔
Published : June 6, 2026 at 10:30 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): امرناتھ یاترا کے پرامن، محفوظ اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے سلسلہ میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس، جنوبی کشمیر رینج، جاوید اقبال منتو نے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اننت ناگ، امود اشوک ناگپورے کے ہمراہ ضلع کے مختلف سی اے پی ایف (سنٹرل آرمڈ پولیس فورسز) کیمپنگ مقامات کا دورہ کیا۔
دورے کے دوران اعلیٰ پولیس افسران نے امرناتھ یاترا ڈیوٹی کے لیے تعینات سی اے پی ایف اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان کی رہائش، تعیناتی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
ڈی آئی جی نے آپریشنل تیاریوں کو انتہائی اہم قرار دیا
افسران نے کیمپوں میں دستیاب بنیادی سہولیات کا معائنہ کرتے ہوئے رہائشی انتظامات، صفائی ستھرائی، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، طبی سہولیات، مواصلاتی نظام اور دیگر لاجسٹک انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی جنوبی کشمیر نے اس موقع پر تعینات فورسز کی فلاح و بہبود اور ان کی آپریشنل تیاریوں کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تمام سہولیات کو ہر وقت فعال اور معیاری حالت میں برقرار رکھا جائے تاکہ یاترا کے دوران کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔
اداروں کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہوگا
انہوں نے مختلف سکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل اور مربوط رابطہ کاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امرناتھ یاترا جیسے بڑے مذہبی اجتماع کے دوران تمام اداروں کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہوگا تاکہ یاتریوں کی حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جا سکے۔
یاترا کے دوران تعینات اہلکاروں کو تمام ضروری سہولیات
ایس ایس پی اننت ناگ نے بھی کیمپوں میں موجود انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ یاترا کے دوران تعینات اہلکاروں کو تمام ضروری سہولیات بروقت فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع پولیس یاترا کے محفوظ انعقاد کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کر رہی ہے۔
مختلف مقامات پر سی اے پی ایف اہلکاروں کی تعیناتی
واضح رہے کہ امرناتھ جی یاترا 2026 کے پیش نظر جنوبی کشمیر میں سکیورٹی اور انتظامی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جس کے تحت مختلف مقامات پر سی اے پی ایف اہلکاروں کی تعیناتی اور ان کے قیام و طعام کے انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ یاترا کو پرامن اور کامیاب بنایا جا سکے۔