جموں کشمیر کے حاجیوں کو احمد آباد ہوائی اڈے پر پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لیا جا رہا ہے: سکینہ مسعود ایتو

سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں منعقدہ عوامی دربار میں ریاستی وزیر نے ضلع پلوامہ اور شوپیاں کے مختلف وفود سے ملاقات کی۔

پلوامہ میں ریاستی وزیر سکینہ مسعود ایتو کا عوامی دربار
پلوامہ میں ریاستی وزیر سکینہ مسعود ایتو کا عوامی دربار
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 30, 2026 at 2:47 PM IST

پلوامہ (سید عادل مشتاق): وزیر صحت و طبی تعلیم، اسکولی تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور سماجی بہبود جموں و کشمیر، سکینہ مسعود ایتو نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک عوامی دربار کی صدارت کی اور لوگوں کے مسائل، شکایات اور مطالبات سنے۔ اس موقعے پر انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے بروقت حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔

ریاستی کابینہ وزیر سکینہ مسعود ایتو کا بیان

سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں منعقدہ عوامی دربار کے دوران وزیر موصوفہ نے ضلع پلوامہ اور شوپیاں کے مختلف وفود سے ملاقات کی۔ وفود نے عوامی فلاح و بہبود، بنیادی سہولیات اور دیگر اہم امور سے متعلق اپنے مطالبات اور شکایات پیش کیں۔ سکینہ مسعود ایتو نے متعلقہ افسران کو موقعے پر ہی ہدایات جاری کرتے ہوئے مسائل کے فوری اور مؤثر ازالے کو یقینی بنانے پر زور دیا۔

بعد ازاں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر نے احمد آباد ہوائی اڈے پر جموں و کشمیر کے عازمین حج کو درپیش مشکلات کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور عازمین حج کو ہر ممکن سہولت اور تعاون فراہم کرنے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔

سکینہ مسعود ایتو نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ عازمین حج اپنا مقدس سفر بلا کسی پریشانی اور دشواری کے مکمل کر سکیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ عازمین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے سفر کو ہر لحاظ سے آسان اور آرام دہ بنایا جا سکے۔

