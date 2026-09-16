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تحریری یقین دہائی تک مرکز کے اعلانات پر بھروسہ کرنا مشکل: عمر عبداللہ
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہاکہ مرکز کی زبانی یقین دہانیوں پر تب تک بھروسہ نہیں کیا جاسکتا جب تک تحریری یقین دہانی نہ ملے۔
Published : September 16, 2026 at 4:10 PM IST
پلوامہ : وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ضلع کا دورہ کرکے ترقیاتی کاموں اور مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے 23 کروڑ 12 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل کیے گئے 8 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا، جبکہ 63 کروڑ ایک لاکھ روپے کے 11 نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔
یہ منصوبے صحت، تعلیم اور سڑک رابطوں سمیت مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔ ان منصوبوں کا مقصد ضلع میں بنیادی سہولیات کو مزید بہتر بنانا اور عوام کو درپیش مشکلات میں کمی لانا ہے۔ ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں کابینی وزرائے، یوٹی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران، ضلع انتظامیہ کے افسران اور پلوامہ ضلع کے چاروں اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں اور مختلف منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اس دوران عوامی مشکلات کے ازالے اور سرکاری خدمات کو جدید بنانے پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لداخ کے معاملے پر کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے دی جانے والی زبانی یقین دہانیوں پر اس وقت تک انحصار نہیں کیا جانا چاہیے جب تک تحریری یقین دہانی نہ دی جائے۔ عمر عبداللہ نے کہا، "ہم بھی زبانی وعدوں کا شکار رہے ہیں۔"
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این ایچ ایم ملازمین کے احتجاج سے متعلق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جب تک ملازمین کی ہڑتال ختم نہیں ہوتی، حکومت کی جانب سے بات چیت شروع نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج مسائل کا حل نہیں ہے، تاہم ہڑتال ختم ہونے کے بعد حکومت میز پر بیٹھ کر بات چیت کے لیے تیار ہے۔