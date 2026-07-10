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سب ضلع اسپتال ترال میں ڈائلسز سینٹر فعال ہو گیا، عوامی حلقوں کی سراہنا

اس ضمن میں ہمارے نمائندے شبیر بھٹ نے اسپتال کا دورہ کرکے صورتحال کا جایزہ لیا۔

سب ضلع اسپتال ترال میں ڈائلسز سینٹر فعال ہو گیا، عوامی حلقوں کی سراہنا
سب ضلع اسپتال ترال میں ڈائلسز سینٹر فعال ہو گیا، عوامی حلقوں کی سراہنا (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 10, 2026 at 7:10 PM IST

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ترال:(شبیر بھٹ) وادی کشمیر میں جہاں گزشتہ کئ برسوں کے دوران گردے کے عارضوں میں مبتلا بیماروں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ درج دیکھا جارہا ہے وہیں جنوبی کشمیر کے ترال سب ضلع جو کہ قریبا سو پانچ دیہات پر مشتمل ہے کے اندر ایک بھی ڈاٰیلسز سینٹر موجود نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے یہاں کے مریض دیگر اضلاع کا رخ کرتے تھے تاہم گزشتہ دنوں وزیر صحت وطبعی تعلیم سکینہ ایتو نے اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں ڈایلسز سینٹر کا افتتاح کیا۔ آج پہلی مرتبہ ترال کے نوگڑی علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتوں مریضہ کا ڈایلسز کر کے اس یونٹ کو باضا بطہ فعال بنایا گیا۔ مقامی عوام کی ایک دیرینہ مانگ پوری ہوگئی۔

سب ضلع اسپتال ترال میں ڈائلسز سینٹر فعال ہو گیا، عوامی حلقوں کی سراہنا (Video: ETV Bharat)

اس ضمن میں ہمارے نمائندے شبیر بھٹ نے اسپتال کا دورہ کرکے صورتحال کا جایزہ لیا۔ اس دوران عوام نے اس اقدام کی سراہنا کی۔ بیمار خاتون کے ساتھ تیمادرار خاتون شاہینہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہماری والدہ پچھلے پانچ سالوں سے گردوں کے مرض میں مبتلاء ہیں اور ڈایلسز دینے کے لیے ہمیں ان کو بڈگام لے جانا پڑتا تھا۔ وہاں لے جانے کے لئے نہ صرف ہمارا وقت صرف ہوتا تھا بلکہ کرایہ اور دیگر خرچے بھی برداشت کرنے پڑتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ لیکن اب ترال اسپتال میں سہولت فراہم ہونے سے ہمیں امید کی کرن پیدا ہوگئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مفت میں یہ سہولت مل رہی ہے جس کے لیے ہم وزیر صحت سکینہ ایتو کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

ایک مقامی شہری یاسین پوسوال نے بتایا کہ اس طرح کی سہولیات فراہم ہونے سے گردوں کے عارضے میں مبتلاء بیمار بہت خوش ہیں کیونکہ انھیں اسے قبل دیگر علاقوں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔

اس بیچ بلاک میڈیکل آفیسر ترال ڈاکٹر جواہرہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ سینٹر چالو ہونا ایک سنگ میل سے کم نہیں ہے کیونکہ اسے قبل یہاں کے بیماروں کو سرینگر یا دیگر مقامات کا رخ کرنا پڑتا تھا تاہم اب ڈایلسز سینٹر کو باضابطہ فعال بنایا گیا ہے جسکے لیے وہ محکمہ صحت کے حکام کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔

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