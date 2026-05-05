منشیات فروشی کے خلاف جاری مہم میں ہائی وے پر ڈھابہ منہدم
حکام کے مطابق سرینگر-جموں قومی شاہراہ پر اس ڈھابے کو سرکاری زمین پر تعمیر کیاگیا تھا، اور ڈھابہ مالک پر منشیات فروشی کے الزامات ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 5, 2026 at 5:00 PM IST
رامبن (نواز رونیال) : جموں و کشمیر کے رامبن ضلع میں منشیات کے خلاف ایک بڑی کارروائی کے دوران رامبن پولیس نے سرینگر جموں نیشنل ہائی وے (این ایچ-44) پر چندرکوٹ علاقے میں واقع ایک ڈھابے کو منہدم کر دیا۔ قومی شاہراہ پر سڑک کے کنارے واقع اس ڈھابے کے مالک پر مبینہ طور منشیات فروشی میں ملوث ہونے کے الزامات تھے۔
رپورٹس کے مطابق "مکھن ڈھابہ" کے نام سے معروف اس مقام پر مبینہ طور پر مسافروں، خاص طور پر ڈرائیوروں کو ممنوعہ اشیاء فراہم کی جا رہی تھیں، جس کے بعد حکام نے اس کی نگرانی شروع کی اور کارروائی عمل میں لائی گئی۔
حکام کے مطابق، یہ ڈھابہ سرکاری زمین پر غیر قانونی طور سے تعمیر کیا گیا تھا، اور اب منشیات فروشی میں ملوث ہونے کے الزامات کے بعد پولیس اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ طور پر اس انہدامی کارروائی انجام دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ انہدامی کارروائی سینئر افسران کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ محکمہ مال کے سینئر آفیسر کے مطابق یہ کارروئی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت انجام دی گئی۔
ادھر، ایس ایس پی رامبن نے اس ضمن میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں منشیات فروشوں، لینڈ مافیا اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد خاص کر پیشہ ور مجرموں کے خلاف مہم جاری رہے گی اور ایسے عناصر کے خلاف مستقبل میں بھی سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈھابہ مالک کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کئی ایف آئی آر درج تھے۔
