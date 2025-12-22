ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈی جی پی نلِن پربھات کا مافیا، منشیات اسمگلروں اور دہشت گردوں کو سخت پیغام
انہوں نے کہا کہ ملک مخالف اور سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔
Published : December 22, 2025 at 2:57 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) نلِن پربھات نے کٹھوعہ میں ایک سخت اور دو ٹوک بیان دیتے ہوئے مافیا، منشیات اسمگلروں، گینگسٹرز اور بالخصوص دہشت گردوں کو واضح انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تمام عناصر جموں و کشمیر پولیس کی بندوق کے نشانے پر رہیں گے اور پولیس کا مقصد ان تمام اینٹی نیشنل اور اینٹی سوشل عناصر کو مکمل طور پر جڑ سے ختم کرنا ہے۔
ڈی جی پی نلِن پربھات کٹھوعہ میں منعقدہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے پہنچے تھے، جہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنا پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں قانون توڑنے والوں، امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔
ڈی جی پی نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر پولیس پوری طرح مستعد ہے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کو اپنائیں اور سماج دشمن عناصر سے دور رہیں۔
