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ڈی جی پی نلین پربھات نے پونچھ کا کیا دورہ، پاکستانی لشکر طیبہ کے دہشت گردوں کے تناظر میں آپریشنز کا جائزہ
اجلاس کے دوران پونچھ میں سکیورٹی صورتحال، جاری آپریشنز اور پاکستانی لشکرِ طیبہ سے وابستہ دہشت گردوں سےمتعلق خطرات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔
Published : September 14, 2026 at 6:17 PM IST
جموں/پونچھ : (اشرف گنائی/بھوپیندر سنگھ) جموں و کشمیر کے پولیس ڈائریکٹر جنرل نلن پربھات نے آئی جی جموں زون تیجندر سنگھ کے ہمراہ ضلع پونچھ میں جاری سکیورٹی آپریشنز کا جائزہ لیا۔ اس دوران بالخصوص پاکستانی لشکرِ طیبہ سے وابستہ دہشت گردوں کے تناظر میں ضلع میں جاری کارروائیوں اور سکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
ضلع پولیس پونچھ کی جانب سے جاری اطلاع کے مطابق ڈی جی پی نلن پربھات نے آئی جی جموں زون تیجندر سنگھ کے ہمراہ متعلقہ پولیس افسران سے موجودہ آپریشنل صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ پولیس حکام نے اعلیٰ افسران کو ضلع میں جاری کارروائیوں اور سکیورٹی انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔
اجلاس کے دوران ضلع پونچھ میں سکیورٹی صورتحال، جاری آپریشنز اور پاکستانی لشکرِ طیبہ سے وابستہ دہشت گردوں سے متعلق خطرات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔
رائع کے مطابق ڈی جی پی نلین پربھات نے افسران کو حساس علاقوں میں گشت بڑھانے، انٹیلی جنس کو مضبوط بنانے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سرحد پار سے ہونے والی دراندازی اور نارکو ٹیرر نیٹ ورکس کو روکنے کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ میٹنگ کے بعد مقامی پولیس حکام نے ڈی جی پی کو علاقے میں موجودہ سیکورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا۔