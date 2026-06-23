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ڈی جی پی نلین پربھات نے پہلگام میں امرناتھ یاترا کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا
ڈی جی پی کو یاترا کے پرامن، محفوظ اور بلا رکاوٹ انعقاد کو یقینی بنانےکے لیے سیکورٹی نظام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
Published : June 23, 2026 at 3:32 PM IST
پہلگام: (میر اشفاق) ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں و کشمیر نلین پربھات نے پہلگام کے نُنون بیس کیمپ کا دورہ کرکے امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر سیکورٹی تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اسپیشل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (کوارڈینیشن) اور انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون بھی موجود تھے۔
دورے کے دوران سینئر پولیس اور سیکورٹی حکام نے ڈی جی پی کو یاترا کے پرامن، محفوظ اور بلا رکاوٹ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وضع کردہ کثیر سطحی سیکورٹی نظام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈی آئی جی جنوبی کشمیر رینج اور ایس ایس پی اننت ناگ نے ڈی جی پی کو مجموعی سیکورٹی گرڈ، فورسز کی تعیناتی، نگرانی کے نظام، رسائی کے کنٹرول، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے منصوبوں اور مختلف سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان رابطہ کاری کے بارے میں جامع پریزنٹیشن پیش کی۔
افسران نے ڈی جی پی کو آگاہ کیا کہ ننون بیس کیمپ اور یاترا کے راستوں پر چوبیس گھنٹے نگرانی، ایریا ڈومینیشن مشقیں، اینٹی سبوتاژ چیکنگ، حساس مقامات پر اضافی چوکسی اور کسی بھی ممکنہ سیکورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔
تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے ڈی جی پی نلین پربھات نے تمام سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی، مستعدی اور اعلیٰ سطح کی چوکسی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ہر وقت الرٹ رہیں اور سیکورٹی پروٹوکول پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ یاتریوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔