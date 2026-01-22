ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈی جی پی جموں و کشمیر نلِن پربھات نے پلوامہ میں سکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی
DGP نے فعال پولیسنگ علاقے پر مضبوط کنٹرول، مؤثر انٹیلی جنس پر مبنی کارروائیوں اور فیلڈ یونٹس کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا۔
Published : January 22, 2026 at 9:20 AM IST
پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل مشتاق): اندرونی سلامتی کے نظام کو مزید مضبوط بنانے اور زمینی سطح پر آپریشنل تیاری کا جائزہ لینے کے لیے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں و کشمیر نلِن پربھات نے ضلع پولیس لائنز پلوامہ میں ایک اعلیٰ سطحی سکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔
میٹنگ میں اسپیشل ڈی جی پی کوآرڈی نیشن ایس جے ایم گلانی، انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وی کے بردی، ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس جنوبی کشمیر رینج جاوید اقبال متو، ایس ایس پی پلوامہ تنوشری، ایس ایس پی شوپیاں سمیت دیگر اعلیٰ افسران اور تھانہ انچارج نے شرکت کی۔
تخریبی کوشش کو بروقت ناکام بنایا جانا ضروری
میٹنگ کے دوران ڈی جی پی جموں و کشمیر نے ضلع میں مجموعی سکیورٹی صورتحال جاری انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں امن و قانون کی حالت اور احتیاطی پولیسنگ اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے فعال پولیسنگ علاقے پر مضبوط کنٹرول، مؤثر انٹیلی جنس پر مبنی کارروائیوں اور فیلڈ یونٹس کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا تاکہ کسی بھی تخریبی کوشش کو بروقت ناکام بنایا جا سکے۔
پائیدار امن و امان کے قیام کے لیے عوام کا اعتماد اور تعاون ضروری
ڈی جی پی نے عوام دوست اور قابلِ رسائی پولیسنگ کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ پائیدار امن و امان کے قیام کے لیے عوام کا اعتماد اور تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پلوامہ پولیس، سینئر افسران کی قیادت اور رہنمائی میں ضلع میں امن کے تحفظ عوامی سلامتی کو یقینی بنانے اور قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔