ڈی جی پی جموں کشمیر نے پولیس ضلع سوپور میں سکیورٹی کا لیا جائزہ

ڈی جی پی جموں کشمیر نے پولیس ضلع سوپور میں سکیورٹی کے منظر نامے کا جائزہ لیا

ڈی جی پی جموں کشمیر کی جائزہ میٹنگ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 25, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
سوپور، بارہمولہ، جموں کشمیر (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کے خلاف فوکسڈ ایکشن کے لیے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، نلین پربھات نے پولس ڈسٹرکٹ سوپور کا دورہ کیا اور ضلع میں موجودہ سکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک جامع سکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔

ڈی جی پی جموں کشمیر (ETV Bharat)

آئی جی پی کشمیر وی کے بردی اور ڈی آئی جی نارتھ کشمیر رینج مقصود الزماں، میٹنگ کے دوران، ایس ایس پی سوپور افتخار طالب جے کے پی ایس نے موجودہ سکیورٹی ماحول، انسداد دہشت گردی کے اقدامات، انسداد منشیات کی کارروائیوں، اور ضلع میں امن و امان کے مجموعی انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ پیش کی۔

ڈی جی پی جموں کشمیر کی جائزہ میٹنگ (ETV Bharat)

دہشت گرد عناصر کے خلاف مستقل کارروائی پر زور

اس موقع پر ڈی جی پی نے آپریشنل حکمت عملیوں، انٹیلی جنس گرڈ، علاقے کے تسلط کے منصوبوں اور دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ افسران سے خطاب کرتے ہوئے، ڈی جی پی نے دہشت گردی کی حمایت کرنے والے عناصر کے خلاف توجہ مرکوز اور مستقل کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔

سکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان قریبی تال میل ضروری

انہوں نے کہا کہ پاکستانی دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اور غیر سمجھوتہ کرنے والی کارروائیاں ضروری ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کن اور غیر سمجھوتہ کرنے والی کارروائیوں کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے انٹیلی جنس جنریشن کو مضبوط بنانے، آپریشنل مومینٹم کو برقرار رکھنے اور تمام سکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان قریبی تال میل کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔

امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم رہیں

میٹنگ میں ایس ایس پی سوپور، ایڈیشنل ایس پی سوپور، تمام ایس ڈی پی اوز، ڈی وائی ایس پی اوپس، ایس ایچ اوز اور پولیس ضلع سوپور کے ڈی اوز نے شرکت کی۔ ڈی جی پی نے سوپور پولیس کی کوششوں کی تعریف کی اور افسران پر زور دیا کہ وہ چوکس، فعال اور ضلع میں امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم رہیں۔

