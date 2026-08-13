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ڈی جی پی جموں و کشمیر نے یوم آزادی سے قبل شمالی کشمیر میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا
ڈی جی پی نے تقریبات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان قریبی تال میل پر بھی زور دیا۔
Published : August 13, 2026 at 10:48 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں و کشمیر نلین پربھات نے سوپور کا دورہ کیا اور یوم آزادی کی تقریبات سے قبل بارہمولہ اور سوپور میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز اور سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس دوران آئی جی پی کشمیر کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی سوپور اور بارہمولہ ان کے ہمراہ تھے۔
دورے کے دوران، ڈی جی پی نے 15 اگست تک تعیناتی، علاقے کے تسلط اور جانچ کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فیلڈ افسران کو سخت چوکسی برقرار رکھنے اور عام لوگوں کی تکلیف کو کم کرتے ہوئے حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔
ڈی آئی جی نارتھ کشمیر رینج شری ونود کمار، ایس ایس پی بارہمولہ شری گروندرپال سنگھ اور ایس ایس پی سوپور شری افتخار طالب سیکورٹی انتظامات کے آپریشنل جائزہ اور فیلڈ معائنہ کے دوران موجود تھے۔
ڈی جی پی نے یوم آزادی کی تقریبات کے پرامن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان قریبی تال میل پر بھی زور دیا۔
اپ کو بتادیں کہ یوم آزادی کی تقریبات کے حوالے سے وادی کے دیگر اضلاع کی طرح سوپور اور بارہمولہ میں بھی گزشتہ دنوں سے ترنگا ریلیز کا انعقاد کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی جانب سے جگہ جگہ پر پولیس اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کی جانب سے لگاتار نگرانی کی جا رہی ہے۔