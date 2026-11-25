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پاکستان میں مقیم ریاسی کے پانچ عسکریت پسندوں کی تقریباً 29 کنال اراضی قرق کرنے کا حکم
ریاسی کے پانچ مطلوب دہشت گردوں کی اراضی یو اے پی اے کے تحت قرق کرنے کا حکم دیا گیا۔
Published : November 25, 2026 at 2:27 PM IST
جموں: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کی ہدایات کے چند روز بعد، جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) نلِن پربھات نے ضلع ریاسی سے تعلق رکھنے والے اور پاکستان سے سرگرم پانچ عسکعیت پسندوں کی تقریباً 29 کنال اراضی قرق کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
حکم نامے کے مطابق ان پانچوں افراد کا تعلق ضلع ریاسی سے ہے، جن کی شناخت محمد قیوم کی 2 کنال اور 7.5 مرلے، بشیر احمد کی 3 کنال اور 8 مرلے، شوکت علی کی 3 کنال اور 10 مرلے، منظور احمد کی 15 کنال اور 19 مرلے، جبکہ امتیاز احمد کی 3 کنال اور 10 مرلے زمین قرق کی جائے گی۔
یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) 1967 کی دفعہ 25 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مہور پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 70/2024 کے سلسلے میں کی گئی ہے۔
پولیس کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام افراد اسلحہ و گولہ بارود کی تربیت کے لیے پاکستان گئے تھے اور کالعدم تنظیم حزب المجاہدین سے وابستہ ہیں۔ یہ نوجوانوں کو گمراہ کر کے ضلع ریاسی میں دہشت گردی کی سرگرمیاں دوبارہ زندہ کرنے میں ملوث ہیں۔ تحقیقاتی شواہد کے مطابق یہ دہشت گرد اپنی زمین فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ حاصل ہونے والی رقم کو دہشت گردانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا سکے۔
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واضح رہے کہ اس سے قبل 20 نومبر کو ایل جی منوج سنہا نے پولیس اور سول انتظامیہ کو دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر کی جائیدادیں ضبط اور قرق کرنے کی ہدایت دی تھی۔